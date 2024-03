"Pobre muchachito": Osmel Sousa destroza a 'La Divaza'; lo decepcionó en 'LCDLF' por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido empresario y famoso exmodelo mexicano, Osmel Sousa, acaba de afirmar que la reconocida cantante y creadora de contenido, 'La Divaza', tenía todo para ser un 'boom' dentro de La Casa de los Famosos, pero que al verlo solo ha logrado decepcionarlo por un fuerte motivo, expresando que en su opinión es solo un "mueble más", por lo que lo tachó de ser un "pobre muchachito".

Desde hace un par de meses que Telemundo se encuentra en el centro del escándalo y no ha parado de recibir criticas por todo lo que ha sucedido al interior del reality show, siendo conocida como la temporada más violenta. Ante este hecho, Sousa, que fue parte de la tercera temporada, en una entrevista con People En Español también fue uno de los que ha asegurado que han pasado los niveles de lo que es ser corriente.

Pero, en medio de su severa crítica, declaró que lo único que han hecho bien es llamar a la famosa y querida actriz, Geraldine Bazán, expresando que: "Ella le va a dar a la casa un aire diferente a lo que hay hasta ahora, que es una cantidad de chusmería horrorosa, que desentona con la elegancia y con lo bonita que está esa casa, esa cantidad de gente pleitanguera que hay ahí. Es una mujer glamurosa, bonita, una mujer que tiene un contenido importante porque es una gran actriz, bien vestida, me encantó".

De la misma manera, el denominado 'Zar de la Belleza', destacó que cree que Bazán dará mejor contenido que varios de los "muebles" que hay en la casa, declarando que "La Bronca es la primera" y de ahí la 'La Divaza', expresando que: "El pobre muchachito Divaza que todavía no ha explotado. Yo me imaginé que iba a estar dentro de la casa un gay vestido de mujer, haciendo show, pues camina para allá, camina para acá, duerme mucho, y a la hora de vestir se pone unas cosas que son como una imitación de las cosas que yo me ponía el año pasado".

Finalmente, este declaró que Pedro Luis Joao Figueira Álvarez, nombre real de 'La Divaza', era la persona a la que le daba su voto como ganador por la historia, pero que ahora siente que le quedó grande el formato: "Yo lo apoyaba porque yo conozco su historia, es un muchacho que tiene mucho mérito, pero creo que ahí no resultó ser un buen candidato". Sin embargo, Osmel destacó que seguirá viendo el reality y seguirá analizando todo.

