¿Sale del clóset? Laura Zapata habla sobre amorío con actriz de Televisa y su orientación

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz de melodramas y reconocida presentadora, Laura Zapata, se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que recientemente dio una contundente respuesta a la reconocida conductora, Yolanda Andrade, sobre su supuesto amorío con actriz de Televisa y una cantante, además de decir esto sobre su orientación sexual, ¿acaso salió del clóset?

Como se sabe, la presentadora de Montse y Joe en una reciente entrevista aseguró que Zapata a lo largo de sus 40 años de carrera, tuvo dos parejas femeninas, señalando que si quería hablar de romances que hablara de los suyos: "Ya me acordé de un detalle, bueno fue un detallón, el de Laura. Yo me acuerdo de un romance, bueno tuviste dos, uno con una actriz, fue tu compañera en esas novelas que hacías, y otro con una cantante".

Es por ese motivo que cuando la actriz de melodramas como María Mercedes, fue captada en el Aeropuerto de la Ciudad de México, un reportero fue muy directo al momento de cuestionarle si era verdad que tuvo parejas femeninas, a lo que esta reaccionó completamente molesta y explotó contra el reportero: "¿Qué te importa?… ¿por qué me haces esas preguntas?, yo no te pregunto si tu cog... con un hombre o no".

Cuando le aclararon a la hermana de Thalía que esto se debe a que Yolanda afirmó que tuvo amoríos con una cantante y una actriz, supuestamente en venganza por decir que la actriz y cantante antes mencionada tuvo romance con Nicandro Díaz, esta solamente exclamó: "Ay mi amor, por el amor de Dios, tengo muchos años siendo una actriz y una cantante, una escritora, ahora tengo mi programa de política en Atypical TV, no voy a estar contestando ni respondiendo preguntas de lupanar".

Finalmente, muy molesta, dejó en claro que no piensa darle pie a la presentadora de Unicable para que siga hablando, por lo que declaró que no iba a dar una respuesta sobre los rumores que ella desató, dejando en claro que eran mentiras: "Mi amor, soy una actriz que no voy a hablar de los perros que ladran, tengo muchas cosas más interesantes de qué hablar y qué contestar, como atorarme en un basurero".

Fuente: Tribuna del Yaqui