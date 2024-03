Sofía Castro responde a productor que menospreció a Angélica Rivera; estremece con mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Sofía Castro, recientemente brindó una entrevista a Venga la Alegría en su llegada a un evento en la Ciudad de México, en donde le dio una contundente respuesta al famoso productor de cine, Manolo Caro, después de que este menospreciara el trabajo de la polémica actriz mexicana, Angélica Rivera, consiguiendo estremecer con su mensaje.

Como se sabe, hace un par de días que Manolo en un reciente evento al ser cuestionado sobre si trabajaría con la protagonista de Destilando Amor, este dejó en claro que no, que no tiene nada en su contra, pero simplemente no empatan: "Este asunto de mezclar la política y asuntos ciudadanos me parece mejor mantenerlo al margen. Con Sofía, en algún momento, sí estaría dispuesto a trabajar, me cae muy bien y tenemos muchos amigos en común".

Por su parte, la denominada 'Gaviota' se ha mantenido en silencio, sin embargo, Sofía para el matutino de TV Azteca dejó en claro que ella no está molesta y no se toma a mal las declaraciones de Caro, pues está en su derecho de trabajar con quién él quiera: "Yo creo que es cada quién, yo creo que cada quién tiene sus gustos, sus cosas, yo creo que en esta carrera pues cada quién tiene su manera de trabajar, sus métodos, los actores trabajamos diferente, los directores también, yo creo que aquí no es nada personal".

Sofía y Angélica. Internet

Tras esto, la actriz de melodramas como Vino El Amor, dejó en claro que a ella también le parece una gran idea trabajar juntos y que no se toma nada personal, por lo que estaba tranquila con su decisión: "Pues a mí también me encantaría trabajar con Manolo, yo soy súper fan de Manolo, tenemos muchísimos amigos en común, amo todo lo que hace, veo todas sus películas, de verdad, no lo estoy diciendo de dientes para afuera".

Finalmente aclaró que admira a Verónica Castro por dejarse las canas, pero que ella prefiere pintárselo, al menos por el momento: "Se ve guapísima, yo creo que es lo que cada quien quiera, la verdad es que a mí me gusta el color de pelo, yo no me dejaría todo el pelo de canas, pero bueno, este lunar…, estuve a punto de pintármelas y mis papás me dijeron 'no, todavía no, déjatelas a ver qué pasa', para mi boda si me las voy a pintar, no quería llegar a ese momento y ya llegó".

