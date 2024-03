Tras veto de Televisa y luchar contra el cáncer, conductora sería despedida de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de supuestamente haber sido vetada de Televisa, estar en medio de una batalla contra el cáncer y declararse oficialmente en bancarrota, la reconocida presentadora y también actriz, Lolita Cortés, aparentemente podría ser despedida de TV Azteca, o al menos eso afirmó el reconocido reportero de espectáculos, Gabriel Cuevas, en el programa Dulce y Picosito.

Como se recordará, Cortés por un par de años formó parte del programa Hoy como la juez de su reality de baile, Las Estrellas Bailan en Hoy, lo cual fue un punto importante para su carrera, pues le ayudó a abrirse paso a otros proyectos, sin embargo, se dice que actualmente estaría vetada de la empresa San Ángel por el hecho de que en el 2022 regresó a la empresa del Ajusco para ser nuevamente 'La Juez de Hierro' de La Academia.

Pero ahora, el reconocido reportero de Venga la Alegría anteriormente mencionado, afirmó que con la llegada de Héctor Martínez como director del regreso al reality de canto más famoso de dicha televisora, recordando que entre este y Cortés hay varias rencillas, además de señalar que: "Hay algo que me dice que a lo mejor podría no ser tomada en cuenta Lola Cortés en esta temporada, porque ayer dijo que no le han hablado".

Lolita Cortés. Internet

Ante esto, destacó que tal vez no le han llamado porque es bien sabido que Héctor no está de acuerdo con la manera en que la famosa actriz y cantante de obras de teatro como Peter Pan, lanza sus comentarios y críticas sobre los alumnos, así que él podría impedir esa contratación: "Si él está, puede que ella no esté, es una situación rara que tienen, pero ojalá que estos problemas se hagan a un lado y se enfoquen en apoyar a una mujer como Lola Cortés que está luchando".

Finalmente, la reconocida presentadora y famosa productora de espectáculos, Flor Rubio, declaró que no creía que Martínez hiciera algo así por el hecho de que buscan tener icónicos personajes y Lolita es uno de ellos: "Te aseguro que sí la van a incluir, porque quieren incluir íconos de La Academia y Lola es una de ellas y yo sí creo en las fuerzas superiores y creo que le va a llegar mucho trabajo para enfrentar esos problemas".

Fuente: Tribuna del Yaqui