Vidente afirma que la Reina Camilla embrujó a la Realeza; causaría cáncer de Kate Middleton

Ciudad de México.- El reconocido y polémico profeta, Ramsés Vidente, acaba de sorprender a sus millones de seguidores, pues afirma que la Reina Camilla Parker Bowless se encuentra detrás de todas y cada una de las tragedias de la Realeza, debido a que ella haría trabajo de brujería a todos en la familia, lo cual supuestamente habría causado el cáncer de su nuera por ley, Kate Middleton, y el de su propio esposo, Rey Carlos III.

Tras varios meses en medio de dimes y diretes, la Princesa de Gales decidió terminar con los rumores sobre su muerte y otras teorías de su desaparición y en un video reveló que padece cáncer: "La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento".

Pero, el lamentable diagnóstico de la esposa del Príncipe William no es el único que ha sacudido a la Corona británica, pues en el mes de febrero el padre del futuro Rey del Reino Unido a través de un comunicado del Palacio de Buckingham hizo lo mismo y confesó que tras una operación se le fue detectado un tipo de cáncer, del cual se desconoce, teniendo que retirarse de la vida pública en lo que se somete a los tratamientos.

Ante este hecho, Ramsés a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, dejó en claro que todo lo que sucede es porque Camilla ha hecho un pacto con el diablo y le hace brujería: "Por medio de gotitas de sangre, hace algo con el diablo, Camilla hace cosas con el diablo, le da sangre al Carlos y no es de ahorita, y lo ha pactado a muerte porque quiere la Corona, quiere dinero, quiere un control para su hijo, un control sobre Inglaterra para su hijo", advirtiendo a William y Príncipe Harry que se cuiden también.

Finalmente, afirmó que ella también estuvo detrás de la muerte de Lady Di, pues le tenía celos de que nació con titulo nobiliario y ella no: "No es una buena persona, es una persona que hace magia, que hace cosas oscuras. Siempre le tuvo coraje a Lady Di, y hay algo de un bebé, Lady Di estaba embarazada", concluyendo con que le daría cosas, como veneno, al hijo de la Reina Isabel II a través de la comida.

Fuente: Tribuna del Yaqui