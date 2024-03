Afamada actriz se disculpa públicamente tras burlas hacia Kate Middleton: “Me mortifica”

Los Ángeles, Estados Unidos.- Como algunos recordarán a comienzos de este 2023, la princesa de Gales, Kate Middleton, desapareció de la vida pública, algo que resultó un tanto extraño, puesto se consideraba que la esposa de William era la joya de la realeza británica, debido a sus altos índices de popularidad en Reino Unido, al grado en el que fue la única invitada a aparecer en el video de apertura de Eurovisión.

La ausencia de la futura reina consorte dio rienda suelta a los fanáticos de las teorías de conspiración, para que se cuestionaran cuál había sido el verdadero destino de la cuñada del Príncipe Harry, al grado en el que hubo quienes pensaron que Middleton había perdido la vida en la plancha de cirugía a comienzos de este año, puesto el propio palacio de Kensington emitió un comunicado en el que revelaron que la royal había sido sometida a una cirugía por complicaciones abdominales en el mes de enero.

Es en medio de todo esto que una gran cantidad de personas comenzaron a burlarse de la situación, entre ellos se encuentran nombres de celebridades de Hollywood, como es el caso de Blake Lively, la afamada actriz de producciones como El Secreto de Adeline, Un pequeño favor y Miedo profundo, quien compartió una fotografía alterada con Photoshop para su compañía de mocktails en sus historias de Instagram.

Blake Lively se burló de fotografía alterada de Kate Middleton

Créditos: Internet

Dicha imagen era una sutil burla a las fotografías de Kate, quien compartió una imagen editada de manera profesional en sus redes sociales, misma que causó un gran revuelo en semanas anteriores; es bajo este contexto que, tras darse a conocer la noticia de la condición de Middleton, Blake Lively envió un mensaje de disculpa pública en sus redes sociales, donde confirmó que se dejó llevar por el frenesí de la princesa de Gales.

“Sé que seguramente no importa hoy, pero siento que debo reconocer esto. Hice esa publicación tonta sobre el frenesí de las ‘fails de Photoshop’, y oh Dios, esa publicación me mortifica hoy. Lo siento. Envío amor y buenos deseos a todos siempre”, declaró la famosa esposa de Ryan Reynolds.