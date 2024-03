Drake Bell revela que tiene más amigos en México y su deseo de vivir en el país

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Drake Bell, conocido internacionalmente por su carrera musical y actuaciones, ha compartido abiertamente su profundo afecto por México en diversas ocasiones a lo largo de los años. Este lazo afectivo se ha fortalecido aún más con el tiempo, convirtiendo al país en un destino querido y frecuente para el artista.

En una reciente entrevista concedida a Yordi Rosado, Drake Bell profundizó sobre su amor hacia México, revelando su deseo genuino de establecerse en el país de forma permanente. El cantante expresó que cada vez que regresa a Los Ángeles, experimenta una sensación de melancolía al no poder pasar más tiempo en México, un lugar que considera su segundo hogar.

La conexión de Drake Bell con México va más allá de lo profesional, ya que el cantante ha compartido momentos personales significativos en el país y ha forjado relaciones cercanas con la cultura y la gente mexicana. Su amor por la comida, la música y la calidez de la gente lo han convertido en un sitio muy especial para él.

El famoso citó las dificultades que enfrenta en Los Ángeles, Estados Unidos, como motivo principal de su deseo de mudanza. Contó que cuando está en el extranjero experimenta sentimientos de tristeza y depresión, anhelando la próxima vez de volver a México y prolongar su estadía. Esta revelación ha generado interés entre los seguidores de Drake Bell, quienes conocen su arraigado cariño por México, país que ha visitado con frecuencia y donde ha desarrollado una sólida base de admiradores.

Me encantaría vivir en México. Estados Unidos, específicamente Los Ángeles, es un lugar difícil, ya no es como era antes, cuando estoy aquí y tengo que volver para allá, me siento triste y deprimido, esperando la siguiente oportunidad para volver y que pueda quedarme más tiempo porque amo estar aquí, me siento más en casa cuando estoy aquí, ya tengo más amigos aquí. A veces estoy en casa, sentado en mi sillón pensando solamente en cuando voy a regresar a México", contó.

Drake y la confesión sobre abuso en Nickelodeon

Recientemente, la estrella rompió el silencio y develó haber vivido momentos traumatizantes mientras trabajaba para compañía de entretenimiento. Durante su contrato, el actor fue blanco de abuso sexual por parte de un empleado de la productora. La dura confesión forma parte del documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV (Silencio en el Set: El lado oscuro de los niños de televisión), producido por Investigation Discovery. Se presume que el abuso ocurrió entre 1999 y 2002, antes de que Bell protagonizara el aclamado programa Drake & Josh.

Fuente: Tribuna Sonora