Entre la vida y la muerte: Consuelo Duval es hospitalizada de urgencia; esto es lo que se sabe

Ciudad de México.- El pasado 13 de marzo, la afamada actriz, conductora y comediante de Televisa, Consuelo Duval, reveló a través de su cuenta de Instagram que padecía de un doloroso problema de vesícula, con el cual estuvo lidiando mientras trabajaba en la gira de ¿Por qué los hombres aman a las cab…? Según declaraciones de la histrionisa, dicha afección le fue detectada justo cuando comenzaba a trabajar en la mencionada puesta en escena.

Consuelo detalló que el doctor le comentó que era necesario que se le realizara una intervención quirúrgica para que pudiese sanar; sin embargo, ella se negó, debido a que ya se habían vendido muchos boletos para la obra de teatro, por lo que le pidió al médico que la esperara mientras concluía sus proyectos laborales: “A cinco días de arrancar la gira por la República Mexicana me dijo el doctor que mi vesícula estaba fallando y que tenía que operarme. No podía dejar plantado a mi público porque ya estaban muchas funciones agotadas”, declaró la comediante.

En aquella ocasión, Consuelo Duval se manifestó orgullosa de sí misma por haber terminado la galardonada puesta en escena y aseguró que, ahora, podría enfocarse de lleno en su salud, pero lo que no sabía, es que su problema vesicular avanzó a tal grado en el que la mencionada zona del cuerpo ya estaba llena de lodo. Según declaraciones de la propia protagonista de Tal Para Cual, su propio doctor le expresó que su pequeño órgano estaba a punto de “explotar”, lo que habría derivado en su muerte.

La vesícula de Consuelo Duval estuvo a punto de explotar

Créditos: Instagram @consueloduval

Afortunadamente para Consuelo Duval y sus hijos, Paly y Michel, las cosas lograron resolverse a tiempo, noticia que la propia conductora del Retador dio a través de sus historias en la afamada aplicación de Meta, donde reveló a sus poco más de 5.3 millones de seguidores que se estaba recuperando de manera óptima, aunque se sentía un tanto molesta por la operación y el proceso de recuperación.

“Ya me curé, bueno ya me quitaron la vesícula, sí estaba llena de lodo. Estaba tantito así de explotar y ahí sí ya no la contaba, pero me siento muy bien. Un poquito achacosa, pero bien. Achacosa de consentida y chiquiona, pero a toda mad…”, declaró Consuelo.