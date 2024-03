Exestrellas de 'El Manual de Ned' se disculpan con Drake Bell por terribles comentarios

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Las ex estrellas de Ned's Declassified School Survival Guide, Devon Werkheiser, Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee, emitieron una disculpa pública a Drake Bell después de que él los llamara la atención por aparentemente tomar a la ligera su abuso a manos de un empleado de Nickelodeon.

El incidente ocurrió durante un TikTok Live donde el trío hizo una broma sexual y altamente inapropiada cuando se les preguntó sobre el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. Werkheiser explicó que la broma no estaba relacionada con el documental, ya que ninguno de ellos lo había visto en ese momento, y fue dirigida a Curtis Lee de manera humorística.

Drake

Después de ver el documental, el grupo admitió que no tenían idea de la magnitud del abuso que sufrió Bell a manos del ex entrenador de dialecto Brian Peck. Werkheiser expresó su pesar por cómo se desarrollaron los eventos y cómo se interpretaron, especialmente por Bell.

Shaw también lamentó la insensibilidad mostrada por el grupo hacia un tema tan serio y reconoció que los comentarios podrían haber causado dolor, independientemente de la intención.

La disculpa pública sigue a una disculpa anterior de Werkheiser hacia Bell, donde expresó su horror después de ver el documental y su tristeza por lo que Bell y otros actores infantiles pasaron.

En el documental de cuatro partes, Bell reveló el abuso sexual que sufrió a manos de Brian Peck cuando tenía 15 años y trabajaba en Nickelodeon. Peck fue condenado por abuso sexual y cumplió una sentencia de cárcel antes de conseguir un trabajo en Disney Channel.

Fuente: Tribuna