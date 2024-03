Hijo de Aleks Syntek a punto de iniciar pelea; no lo dejaban poner música en una fiesta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aleks Syntek, reconocido cantante y compositor, ha sido siempre conocido por su postura crítica hacia la música urbana, especialmente el reggaetón, al que ha calificado en varias ocasiones como inadecuado y promotor de valores negativos como el machismo y la misoginia.

Recientemente, Syntek compartió un incidente que involucró a su hijo en una fiesta, revelando que estuvo a punto de iniciar una pelea debido a diferencias en gustos musicales. Según el cantante, su hijo deseaba poner música de artistas como Gorillaz, Coldplay o The Killers, mientras que otros asistentes preferían géneros más asociados con la música urbana.

Las recientes declaraciones del cantante Aleks Syntek han generado una intensa controversia en las redes sociales, después de que compartiera un incidente protagonizado por su hijo en una fiesta, lo que llevó a acusaciones de intolerancia y comportamiento violento hacia el joven. Ante la ola de críticas, Syntek decidió salir en defensa de su hijo, afirmando que las palabras fueron sacadas de contexto y dando detalles sobre lo sucedido en la fiesta que causó la polémica.

En un video compartido en redes sociales, Syntek explicó en la reunión ya llevaban cinco horas de escuchar lo que consideraba música inapropiada y nefasta. El cantante lamentó que sus palabras hayan sido malinterpretadas y reiteró que en ningún momento su hijo agredió a nadie, simplemente expresó su descontento por la selección musical del evento.

El compositor expresó su molestia por los juicios y ataques dirigidos hacia su hijo por parte de los medios y el público. Hizo hincapié en que, si bien está dispuesto a recibir críticas hacia su persona, no tolerará que sus hijos sean objeto de la misma negatividad. El cantante instó al público a dirigir cualquier crítica o ataque hacia él mismo y no hacia su hijo, destacando su preocupación por el bienestar emocional de su hijo.

"Ya nadie invite al hijo de Syntek", "Si fuera una persona educada respetaría los gustos de cada quien, si no le gusta esa música que no vaya y haga sus propias fiestas", "Cinco horas escuchando eso ¿y no se fue?", se lee en la caja de comentarios.

Fuente: Tribuna