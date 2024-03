Tras 40 años en Televisa, protagonista de novelas alista su muerte; revelan última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien durante años fue protagonista de novelas de Televisa, sorprendió a todos sus admiradores y fans pues reveló que ya alistó todo para el día de su muerte e incluso declaró cuál es su peculiar última voluntad. Se trata de la talentosa primera actriz Ana Martín, quien esta semana se mostró muy afectada por el repentino fallecimiento del productor Nicandro Díaz.

A lo largo de toda su carrera, la intérprete se ha dado a conocer por su hermetismo en cuanto a temas de su vida privada y personal, por lo que ha enfrentado rumores de todo tipo. Con casi seis décadas de trayectoria en la televisora de San Ángel, doña Ana ha sido parte de emblemáticos melodramas como La pasión de Isabela, El pecado de Oyuki, Alma rebelde, Amor Real, Rubí, La Madrastra, Destilando Amor, La que no podía amar, Simplemente María y La Desalmada.

Recientemente, Martín dio una entrevista exclusiva al periodista Ricardo Escobar, misma que fue transmitida en el programa Hoy, donde habló de diversos temas sobre su carrera artística y su vida privada. Uno de los temas que tocó la primera actriz es que ella supuestamente sería lesbiana: "¿Qué si soy lesbiana? No, no lo soy", dijo en un inicio para después resaltar que nadie debería ponerse "etiquetas" por su orientación sexual.

Además, me molesta la palabra porque me molesta que le pongan un adjetivo calificativo, una etiqueta, lesbiana, gay, yo creo que todos somos seres humanos", explicó.

Además de dar la entrevista para el matutino del Canal de Las Estrellas, Ana Martín le hizo una petición muy especial a Ricardo pues le pidió que grabaran una segunda plática, ya que su último deseo es que Televisa transmita esta entrevista: "Debo decir todo lo que debo decir, no quiero que digan el triste final. Les quiero contar lo que quieran saber", expresó en el adelanto que mostraron en el programa conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Por su parte, el periodista de Televisa Espectáculos admitió que él se estaba negando a realizar la entrevista póstuma a Ana, pero decidió acceder a su petición por el cariño que le tiene. No obstante, Escobar señaló que espera que esta plática dure muchos años guardada pues no quiere ver partir a la actriz: "Me pidió que hiciéramos un pacto... pidió que se grabara la entrevista con la que se despedirá el día que ya no esté en este mundo... deseamos que esa entrevista se quede guardada por muchos años".

