Abogado de Kalimba da detalles de su denuncia de abuso y confirma en 'VLA' si será arrestado

Ciudad de México.- El famoso actor y reconocido cantante, Kalimba, de nueva cuenta se enfrenta a acusaciones de abuso sexual por parte de quién fue su trabajadora y joven cantante, Melissa Galindo, quién declaró que se sobrepasó tras una fiesta, por lo que el abogado de este, Eliser García, en una reciente entrevista con Venga la Alegría, decidió dar unos detalles del caso, como que no son nuevas acusaciones y si es que será arrestado.

El exintegrante de OV7 se encuentra bajo la mira pública luego de que el pasado fin de semana transcendiera que nuevamente había sido denunciado por abuso sexual. En este sentido el abogado del famoso cantante de los 90's, brindó una entrevista para el programa Venga la Alegría para refutar una nueva acusación en contra del cantante, así como un posible mandato de captura, que se ha dicho en los últimos días.

García fue contunde al explicar que: "Esto se trata de una siguiente etapa del procedimiento penal que derivó de la denuncia interpuesta en contra de Kalimba el año pasado, desmentimos categóricamente que exista alguna nueva acusación en su contra, que haya un nuevo proceso como también desmentimos que exista una orden de aprehensión en su contra como trascendió en algunos medios en el fin de semana".

Ante este hecho, el representante legal del intérprete Shabadabada agregó que: "Te puedo confirmar que incluso el día viernes Kalimba entró a territorio nacional proveniente de los Estados Unidos por el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y pudo hacer su ingreso de forma normal, llegó a su domicilio, y estamos debidamente citados para una audiencia ante un juez de control para efectos de que el mismo determine su situación jurídica, es decir, si tiene o no elementos siquiera para iniciar un procedimiento penal".

Sobre lo que esperan que suceda en la audiencia que se celebrará el próximo 3 de abril, el defensor legal del intérprete de No Me

Quiero Enamorar puntualizó: "El escenario que nosotros vemos que es el más factible es que el juez después de escuchar a las partes emita un auto de no vinculación a proceso porque no hay elementos siquiera para empezarlo, insisto, hay 3 declaraciones que se llevaron a cabo de forma presencial ante la autoridad, en este caso la fiscalía, por parte de la supuesta víctima, en donde en diversas ocasiones cambia la narrativa, las circunstancias, incluso cambia el delito por el que se le acusa y después regresa al primero".

Por consiguiente, el abogado subrayó para el matutino de TV Azteca que: "Creemos que estas declaraciones o estos cambios fueron con base en las dos primeras propuestas de no ejercicio, y con tal de tratar de acomodar el delito para poder llegar ante un juez, hicieron estos cambios en las versiones, pero creo también que justamente estos cambios, serán la herramienta que le dé al juez la visibilidad para poder determinar que no haya una vinculación a proceso".

Finalmente, Eliser García rechazó que Kalimba pueda ir a la cárcel por estas acusaciones en su contra: "El tipo de delito por el que se le acusa no es de los que amerita prisión preventiva durante el procedimiento, y por tanto, en el remoto caso que la autoridad judicial creyera que hay elementos para iniciar un proceso, en primer lugar Kalimba estaría dispuesto a enfrentarlos como siempre lo ha hecho y podría gozar de su libertad toda vez que está garantizada el que se está presentando la vez que ha sido requerido tanto en la fiscalía como ahora en esta audiencia que se llevará a cabo".

