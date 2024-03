Adiós Alfredo Adame: Según encuesta, actor de Televisa saldría de 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el reconocido actor y polémico presentador de TV, Alfredo Adame, podría ser el siguiente en decirle adiós a Telemundo, debido a que recientemente se ha compartido una encuesta de La Casa de los Famosos, en la cual se revela que el antiguo actor de Televisa es aparentemente el menos votado por el público en esta semana y sería él quién saldría eliminado del programa.

Como se sabe, durante la gala de nominación del pasado miércoles 20 de marzo los integrantes del reality show de Telemundo con sus tres puntos para votar, colocaron en la zona de riesgo a la famosa estrella de realitys, Maripily Rivera, la polémica española, Cristina Porta, Adame, el famoso cantante, Lupillo Rivera y la famosa presentadora de espectáculos, La Bronca, denominada como 'La Madona Latina'.

Y como sucede cada semana, los lunes es de eliminación, por lo que se conoce a la celebridad que resultará ser la siguiente eliminada del programa, que en esta ocasión se dice que podría ser el famoso expresentador y actor de Televisa, dado que a través de la cuenta de X, antes Twitter, de La Casa de los Famosos US, ha compartido una encuesta en la que cuestionan sobre a quién le da su voto de salvación, misma en la que Adame está en el más bajo.

Alfredo Adame. Internet

Al ser 'Bronca' la salvada por Melaza, en la encuesta solamente se encuentran Lupillo, Cristina y Maripily, siendo el hermano de Jenni Rivera con más votos de salvación, con un total del 47.3 por ciento, en segundo lugar la presentadora española con un total del 21.5 por ciento, en tercero la estrella boricua con el 17.1 de los votos y en último lugar el exparticipante de Soy Famoso... ¡Sácame de Aquí!, por lo que este podría dejar el programa esta semana.

Cabe mencionar que al no ser una encuesta que provenga de una cuenta oficial del afamado reality show de 24 horas, esta no es certera y en realidad sus pronósticos no serían más que una simple especulación, y no será hasta dentro de un par de horas este lunes 25 de marzo que se sepa con exactitud quién saldrá de dicho programa, que en los últimos días se ha debatido entre la española antes mencionada y la exparticipante de Guerreros 2020.

Fuente: Tribuna del Yaqui