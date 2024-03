Adiós Geraldine Bazán: Gabriel Soto toma drástica decisión al lado de sus hijas e Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna uno de los divorcios más polémicos de los últimos años en el medio artístico mexicano fue el de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, ya que no se dio en los mejores términos debido a que ella lo acusó de haberla engañado con Irina Baeva. De hecho, meses más tarde la estrella mexicana declaró públicamente que no quería que sus hijas estuvieran cerca de la actriz rusa, pues la consideró como la culpable de la ruptura de su familia.

Sin embargo, esta medida ya habría quedado en el olvido pues recientemente Gabriel declaró que estas vacaciones de Semana Santa él y Elissa Marie y Alexa Miranda, estarán de viaje con Baeva. Debido a que Bazán está participando en el reality La Casa de los Famosos de Telemundo, es porque el galán de novelas se encuentra bajo el cuidado de sus descendientes, por lo que está vez las pequeñas tienen que convivir con la prometida de su papá.

Va a ser una playa, nos vamos Irina, mis hijas y yo, que van a estar conmigo en Semana Santa", relató en entrevista para el programa Hoy.

Estas declaraciones de Gabriel contrastan con las que hizo la propia Geraldine días atrás, cuando frente a las cámaras de LCDLF narró lo complicado que fue para ella y las niñas el divorcio entre rumores de infidelidad. Ante la sorpresa del reportero por esta confesión, el actor resaltó: "Pues es que eso ha pasado desde hace mucho tiempo, nada más que a mí no me gusta como que subir fotos y estar exhibiendo mucho en ese sentido, sobre todo a mis hijas, pero eso ha sucedido desde hace mucho tiempo".

Posteriormente, Soto enlistó una de las vacaciones que tuvo con sus hijas e Irina: "En diciembre fuimos a Nueva York, la pasamos muy bien, pero es una locura porque no descansas, y ahora sí que tienes que tomar una vacación después de la vacación, entonces me gusta realmente pues tratar de descansar, de relajarme". Cambiando de tema, el protagonista de Mi camino es amarte señaló que esta visita a la playa no será en su propiedad ubicada en Acapulco.

Desafinadamente no puedo ir a mi casa de Acapulco todavía, está en proceso de reconstrucción… si se vio muy dañada, muy, pero bien, es parte de la vida y hay que echarle ganas, después de la caída viene la levantada".

Finalmente, Gabriel manifestó que a pesar de que desea volver a trabajar junto a Irina, por el momento no les será posible colaborar en la misma puesta en escena. "Ella está ocupada haciendo la novela, luego va a hacer Aventurera, entonces realmente es un personaje también un poco de más edad, y bueno, estábamos viendo algunos nombres y estamos en lecturas, pero hasta no tener la protagonista no podemos ensayar como tal", declaró.

