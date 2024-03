Amigo de Harry y Meghan Markle asegura que la corona miente sobre el estado de Kate Middleton

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace unos días, la princesa Kate Middleton salió frente a las cámaras para hablar sobre su estado de salud, confirmando que no había aparecido públicamente desde el pasado mes de enero debido a que se le había diagnosticado cáncer. Dicha afirmación dejó boquiabiertos a todos los fanáticos de la Familia Real Británica, puesto que la esposa de William goza de un alto índice de aprobación.

En medio de todo esto, trascendió una publicación en Twitter del empresario del mundo de la tecnología Christopher Bouzy, cuyo nexo con la Familia Real Británica radica en que es amigo de Meghan Markle y el príncipe Harry, quienes radican en Estados Unidos desde hace algunos años. En la mencionada publicación, el hombre de negocios acusó a la corona de mentirle a la gente sobre Kate.

Pero, ¿cuál es la razón? ¿Acaso la Kate Middleton que apareció en los videos en realidad era el producto de una inteligencia artificial? ¿De verdad murió en la plancha de la cirugía? La realidad es que no, Bouzy no se refería a nada de esto con su acusación. Por el contrario, el empresario considera que la Familia Real decidió prolongar el anuncio del cáncer de Kate por cuestiones políticas, comparando este movimiento a algo similar a las estrategias de propaganda de Corea del Norte.

Christopher Bouzy acusa a Palacio de mentir sobre estado de salu de Kate Middleton

Créditos: Internet

Por otro lado, Bouzy detalló que si bien lamenta que Kate Middleton fuera diagnosticada con cáncer, también acusó a la realeza de haber manipulado las tres fotografías de la princesa que salieron previamente, siendo una de ellas la infame imagen que fue editada con Photoshop, en la que la princesa aparece junto a sus tres hijos pequeños. Esto fue calificado como un intento del palacio de Kensington por manipular la situación.

Finalmente, el hombre arremetió declarando que el Palacio era “despreciable” por, de alguna manera, acrecentar las teorías de conspiración al publicar imágenes falsas de Kate Middleton en Internet. Considera que debieron mantenerse en silencio hasta que la princesa volviera luego de las Pascuas, tal y como se había pactado en el comunicado inicial. Aseguró que dicho acto le pareció vil y carente de empatía para la situación de la cuñada de Harry.

“Palacio mintió… naaaah, simplemente no podían mantener sus narices desagradables fuera de las cosas y ni siquiera soy realista. Ella es madre de niños pequeños, esposa, hija, hermana. Es un maldito ser humano que no debería ser acosado en el momento más oscuro de su vida. Eres despreciable. Comparar a una madre enferma de cáncer que dijo que diría algo después de Pascua, todavía no es Pascua, con Trump y Corea del Norte es más que vil.”