Ana Gabriel interrumpe concierto para inhalar oxígeno; destapa sorpresivo motivo

Comparta este artículo

Puebla, Puebla.- Un concierto es una experiencia única tanto para la audiencia como para los artistas en sí. ¿La razón? Se trata del único momento en el que ambas partes pueden convivir en un solo lugar, lo que llena de satisfacción a los artistas y de emoción a los fanáticos; sin embargo, esto no exenta de que cosas inesperadas puedan surgir en pleno espectáculo, tal y como le ocurrió en días recientes a la cantante Ana Gabriel.

Como algunos sabrán, el pasado viernes 22 de marzo, la afamada cantante de Simplemente amigos y Quién como tú brindó una presentación en punto de las 21:00 horas en el Estadio de Béisbol Hermanos Serdán, en Puebla, Puebla; sin embargo, medios locales informaron que la cantante comenzó el show casi 1 hora después de lo previsto y, cuando finalmente subió al escenario, interrumpió en diversas ocasiones el espectáculo porque necesitaba oxigenarse.

Ana Gabriel interrumpe concierto en Puebla

Créditos: Internet

Dichas notas no pasaron desapercibidas para Ana Gabriel, quien tuvo un nuevo espectáculo en Cancún, durante la jornada del pasado domingo 24 de marzo, donde explicó qué fue lo que realmente pasó en su fallida presentación en Puebla. Según declaraciones de la cantante, el motivo por el que requería oxigenarse fue porque se estaba ahogando con las cenizas del Popocatépetl, motivo por el que no podía cantar o respirar de manera simultánea.

Ana Gabriel reveló que no fue la única en sentirse mal durante el show, puesto que tuvo informes de gente de la audiencia que aseguraba sentirse mal. Asimismo, la famosa reveló que no se bajó en múltiples ocasiones, sino que solo fue una vez y no demoró demasiado en retomar el show: “Quiero aclarar los comentarios para difamar mi concierto de anoche en Puebla: Yo no abandoné el escenario, yo pedí permiso y avisé al público que necesitaba oxigenarme porque me faltaba aire por tanto que respiré cenizas del Popo”, expresó la cantante.

“Yo no fui solo yo, los que se vieron afectados también mi gente y el público mismo, salí un par de minutos y regresé al escenario con la comprensión de Puebla y terminamos el show con dignidad”, declaró Ana Gabriel.

Cabe señalar que esta misma información fue compartida a través del medio de Instagram de la periodista de espectáculos Chamonic y, en la sección de comentarios, surgieron personas que afirmaron haber estado en el show y corroboraron la información que brindó Ana Gabriel, incluso algunos aseguran que sí pidió permiso a la gente y no tardó mucho en regresar a dar el espectáculo. Otros más excusaron a la famosa argumentando que no todo el mundo está acostumbrado a respirar la ceniza del volcán.

Fuentes: Tribuna