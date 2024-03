Él es el segundo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’; concursantes lloran por su partida

Ciudad de México.- El día de ayer se transmitió un nuevo episodio de MasterChef Celebrity a través de la señal de AztecaUNO, canal en el que se vivieron grandes emociones, puesto que hubo un notable giro de acontecimientos. El eliminado de la noche resultó ser uno que nadie esperaba, al grado de que, cuando abandonó el foro de televisión, dejó llorando a sus compañeros de competencia. ¿Quieres enterarte de los detalles? Entonces, no dejes de leer.

Hace aproximadamente 24 horas, en TRIBUNA te informamos sobre las predicciones de la audiencia sobre quién sería el próximo expulsado del reality show culinario de TV Azteca. La gente apostaba por la salida del exparticipante de Exatlón, Jawy Méndez, así como también se llegó a mencionar el nombre de la hija de ‘El Potrillo’, Camila Fernández; sin embargo, ninguno de los dos resultó eliminado.

Todo se decidió con el reto de eliminación, en el que se enfrentaron varios artistas como Ferka, M’balia, Raúl Sandoval, Ernesto Cázares, Fran Hevian y Agustín Arana. En dicha ronda tenían que preparar un platillo cuyo ingrediente principal fuese el pescado. Dicho desafío comenzó mal, puesto que si bien se les asignó un minuto para que pudieran organizarse, la realidad es que no lograron hacerlo.

Como amonestación, se determinó que el desafío durase 5 minutos menos, lo que dejó a los concursantes con 55 minutos para concluir la elaboración de sus platillos, hecho que aumentó la dificultad del reto. Tras varios momentos de tensión, los jueces probaron las preparaciones de cada uno de los artistas y definieron que el siguiente eliminado sería nada más y nada menos que el afamado actor de diversos melodramas, Agustín Arana.

Como se mencionó anteriormente, la salida del actor de Hasta que el dinero nos separe y Vencer la ausencia sorprendió sobremanera a los concursantes, quienes no pudieron evitar soltar algunas lágrimas por su partida. El famoso también se manifestó decepcionado por ser el segundo eliminado, resaltando que le habría gustado pasar más tiempo en la competencia, puesto que asegura que disfrutaba de la convivencia con las demás celebridades.

“Me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero me tocó esto. No estaba tan fácil, era algo complicado y me tocó salir. Ver la variedad de pescados que dices ¿Cuál me va a tocar? No todos se preparan igual, desde ahí dije, madre mía”, concluyó.