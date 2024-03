Fallece destacado actor de ‘El planeta de los simios’ a los 91 años

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El mundo del entretenimiento lamenta la pérdida de Ron Harper, la estrella de cine de Hollywood, quien falleció a la edad de 91 años según se anunció este lunes 25 de marzo. El actor murió el jueves debido a causas naturales en su residencia en West Hills, según informó su hija, Nicole Longeuay, a The Hollywood Reporter.

Ron Harper alcanzó la fama por su papel en la serie de televisión de 1974 El planeta de los simios, basada en la icónica película de 1968 del mismo nombre protagonizada por Charlton Heston. También dejó su huella en la década de 1970 con la serie Land Of The Lost, que seguía la historia de una familia que cae en un mundo habitado por criaturas prehistóricas.

Antes de estos proyectos destacados, Harper apareció en series como The Tall Man y Laramie. Su carrera continuó floreciendo en la década de 1990, participando en programas populares como Beverly Hills, 90210, Melrose Place, Boy Meets World y Malibu, CA. Su último papel registrado fue en 2015 en la película para televisión Kidnapped: The Hannah Anderson Story.

Además de su trabajo en televisión, Ron Harper tuvo una notable presencia en el cine, participando en películas como Below Utopia (1997), The Odd Couple II (1998), Freedom Strike (1998), Glass Trap (2005) y The Poughkeepsie Tapes (2007). Destacó en la épica Pearl Harbor (2001), donde compartió pantalla con Ben Affleck y Kate Beckinsale.

El legado de Ron Harper se extiende más allá de la pantalla, ya que también participó en telenovelas como Where the Heart Is y Love of Life. Originario de Pensilvania, Harper asistió a la Universidad de Princeton antes de adentrarse en el mundo del cine y la televisión.

Con una carrera que abarcó más de seis décadas, Ron Harper será recordado por su talento, versatilidad y contribuciones duraderas al mundo del entretenimiento. Que descanse en paz.

