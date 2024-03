Hija de Nicandro Díaz arremete contra Mariana Robles por hablar de su accidente: "No crean"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Victoria Díaz, la única hija de Nicandro Díaz, recientemente empleó sus redes sociales para dejar en claro que su familia no cree en las declaraciones de lo sucedido con su padre, por lo cual acaba de arremeter en contra de Mariana Robles, la actriz que tenía una relación sentimental con el productor de Televisa, pidiendo al público que no le crean nada de lo que diga, tras hablar del fatal accidente.

Hace una semana que lamentablemente se informó del lamentable fallecimiento del productor de melodramas como Gotitas de Amor, señalando que sucedió debido a un accidente de motocicleta, que se produjo en una de las carreteras de Cozumel. Según las autoridades, Mariana, que era su pareja, declaró que se salió del camino tras haber perdido el control de la motocicleta porque se les atravesó un animal.

Ante esto, los hijos de Nicandro se mostraron inconformes y han mandado a realizar una investigación sobre los acontecimientos, por lo cual Mariana en una entrevista con Maxine Woodside aclaró que ella no sabía que pasó, pues ni siquiera estaba viendo, pues ella estaba oculta detrás de la espalda de Nicandro para que el viento no le diera: "Venía abrazándolo, yo soy chiquita y delgada, él es un hombre mucho más grande que yo. El recuerdo que tengo es que yo venía acostada en su espalda para que no me diera el aire. Yo no venía viendo, no tenía visibilidad, no sé qué pasó".

De igual forma, destacó que cuando pasó todo el shock inicial, estaba al lado de la carretera y vio al exproductor del programa Hoy tirado cerca de un precipicio y comenzó a pedir ayuda: "La siguiente imagen que tengo es verme parada al lado de la carretera y verlo a él tirado, justo en un como precipicio, acostado y me acuerdo que yo gritaba, había gente alrededor de nosotros y yo decía 'una ambulancia, por favor ayúdenos' y yo le gritaba 'mi amor'".

Pocas horas después de estas declaraciones, Victoria, la hija de Nicandro empleó las historias de su cuenta de Instagram para dejar un muy claro mensaje en contra de la actriz: "No le crean nada a Mariana Robles", dando a entender que la mujer sabría mucho más de lo que pasó y no quiere hablar, alimentando la teoría de que ella y sus hermanos creen que el deceso de su padre fue más que un simple accidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui