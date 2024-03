Mariana Seoane defiende a Kalimba; dice que acusación de abuso es para colgarse de su fama

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas y reconocida cantante, Mariana Seoane, de nueva cuenta está dando de que hablar, pues no tuvo reparos al momento de salir en defensa del polémico actor y también cantante, Kalimba, y en entrevista con Venga la Alegría declaró que las acusaciones de abuso sexual en su contra no es más que una manera de la chica de colgarse de su fama y la justicia divina haría de las suyas.

Como se sabe, la exparticipante de La Voz México y joven cantante, Melissa Galindo, hace un par de años afirmó a través de un video en su cuenta de Instagram que el reconocido actor y también intérprete, la tocó de forma indebida sin su consentimiento en más de una ocasión estando pasado de copas, señalando que ella entró en shock y estaba aterrada, pero que ahora no iba a retroceder, además de afirmar que varia mujeres le han enviado mensajes para decirle que han pasado por lo mismo o algo peor por parte de él.

Ahora, en una entrevista con el matutino de TV Azteca, Seoane dejó en claro que por su parte considera inocente al exintegrante de OV7 y que Melissa ya tendrá su castigo, pues Dios todo lo veía, destacando que él es un caballero: "Existe la justicia divina que de esa nadie se salva, y lo que haya pasado.... Yo lo poco que he visto a Kalimba y los veces que lo he saludo me parece que es muy educado, encantador, caballeroso".

Kalimba. Internet

Finalmente, la creadora de temas como Seré Una Niña Buena, señaló que considera que todo esto es para colgarse de la fama de Kalimba, lo que le parecía algo terrible, agregando que en dado caso que esté equivocada y sea verdad, la justicia tendrá que declararlo culpable y ellos se encargarán de juzgarlos: "Es muy fácil de pronto decir él me está acosando y entonces también creo que colgarse de la fama (hizo una mueca, pero si en verdad pasó, pues ya procederá y si no, pues no".

Cabe mencionar que el abogado del intérprete de No Me Quiero Enamorar puntualizó: "El escenario que nosotros vemos que es el más factible es que el juez después de escuchar a las partes emita un auto de no vinculación a proceso porque no hay elementos siquiera para empezarlo, insisto, hay 3 declaraciones que se llevaron a cabo de forma presencial ante la autoridad, en este caso la fiscalía, por parte de la supuesta víctima, en donde en diversas ocasiones cambia la narrativa, las circunstancias, incluso cambia el delito por el que se le acusa y después regresa al primero".

Fuente: Tribuna del Yaqui