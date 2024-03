Muere estrella de Televisa y nadie sabe su causa de muerte; quedó inconsciente tras accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna una de las muertes que más ha estremecido al mundo del espectáculo en el último año ha sido la de Nicandro Díaz, ya que murió siendo un hombre muy joven y sano. Como se sabe, el exitoso productor de Televisa perdió la vida tras haber sufrido un accidente en moto por la carretera costera de Cozumel y aunque su novia Mariana Robles lo estaba acompañando al momento del percance, ella no recuerda nada de lo que ocurrió.

Este lunes 25 de marzo la actriz de doblaje concedió una entrevista al programa de Maxine Woodside, Todo para la mujer, a una semana del fallecimiento de Nicandro. Y es que cada vez son más fuertes los rumores con respecto a que los hijos del productor no están completamente convencidos de que su padre murió por el accidente en motocicleta, por lo que Robles decidió contar algunos detalles de la tragedia.

En primer lugar, la también locutora comercial explicó que sigue en shock tras el accidente que sufrió junto a Nicandro, por lo cual no recuerda muchas cosas. "El recuerdo que tengo es que yo venía acostada en su espalda para que no me diera el aire en la cara, y aparte venía abrazada, esa es una imagen, la siguiente imagen que tengo es verme parada al lado de la carretera, y verlo a él (tirado)", precisó.

Mariana también hizo frente a las especulaciones con relación a que los hijos del productor la pueden denunciar por el incidente en que su famoso padre murió. "No sé si sea algo real, la verdad desconozco, o si es pura especulación, si he leído la noticia. Finalmente, si alguien podría demandar soy yo, porque yo fui la afectada, porque él iba manejando, pero evidentemente no, ¿cómo voy a demandar a mi hombre?, eso son especulaciones, son chismes, eso no es verdad", aseveró.

Nicandro Díaz y su novia Mariana Robles

Tras no querer confirmar ni desmentir si Nicandro Díaz tenía diferencias con la madre de sus hijos por dinero, Mariana también respondió a quienes se preguntan porqué ella apareció usando collarín días después del accidente y no inmediatamente después. La actriz nacida en Guadalajara aseguró que ella no recibió atención en Cozumel porque prefirió que todo el personal atendiera a su novio, ya que al hospital al que lo llevaron era muy pequeño.

Y cuando fue cuestionada directamente sobre la causa de muerte del productor de Amores Verdaderos y Mi camino es amarte, Robles señaló que ni ella sabe qué realmente pasó con Díaz: "¿Me creerás que no sé? no sé las causas de la muerte, sé que tuvo varios golpes muy fuertes, pero exacto, no lo sé, tengo muchos bloqueos (mentales)". Finalmente, Mariana también resaltó que jamás volvió a estar despierto y consciente tras haber sufrido este fatal accidente.

Fuente: Tribuna