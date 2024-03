"No sé qué pasó": Novia de Nicandro Díaz da detalles del accidente y estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz de doblaje, Mariana Robles, concedió una entrevista exclusiva al programa de Maxine Woodside para contar todos los detalles sobre el fatal accidente que sufrió junto al productor y que derivó en su muerte. En la íntima plática para Radio Fórmula, la artista mexicana habló sobre las últimas horas del creador de melodramas y del percance vial que tuvieron, así como porqué no acudió al funeral de su novio.

En primer lugar, la también locutora mencionó que el originario de Monterrey, Nuevo León, y ella tenían 3 años de relación sentimental, negando las especulaciones de que fueron amantes. "Él ya llevaba más de cuatro años separado, yo llegué a su vida cuando él ya tenía más de un año separado, él ya vivía solo". De hecho, Mariana compartió que ella y Nicandro ya estaban mudándose de casa para vivir con sus respectivas hijas.

Hablando sobre el percance vial, Robles negó la versión de la Policía de Cozumel asegurando que ella nunca declaró que un animal se les atravesó mientras 'Nic' conducía una moto de alquiler por la carretera: "Fuimos a comer y cuando regresábamos, íbamos en una moto de estas chiquitas, que ni me acuerdo del color, era alquilada, sí llevábamos casco... Venía abrazándolo, yo soy chiquita y delgada, él es un hombre mucho más grande que yo. El recuerdo que tengo es que yo venía acostada en su espalda para que no me diera el aire".

Yo no venía viendo, no tenía visibilidad, no sé qué pasó".

Posteriormente, la actriz de doblaje resaltó que ella tiene la mente bloqueada y no recuerda mucho de lo que ocurrió el domingo 17 de marzo: "La siguiente imagen que tengo es verme parada al lado de la carretera y verlo a él tirado, justo en un como precipicio, acostado y me acuerdo que yo gritaba, había gente alrededor de nosotros y yo decía 'una ambulancia, por favor ayúdenos' y yo le gritaba 'mi amor'".

Mariana aseguró que debido a que tiene lagunas mentales, ella no sabe con certeza qué provocó el accidente de moto que le arrebató la vida al productor de Televisa. "Me acuerdo que en la ambulancia, algo le vi en la pierna, como sangre, tenía como unos coágulos que no sé decir si eran en la pierna o de otra parte del cuerpo, me acuerdo que le gritaba al paramédico 'por favor quítenle eso, quítenle eso'... ya no recuerdo nada".

Robles también señaló que es verdad que alguien le pidió que no acudiera al funeral de Díaz pero se negó a confirmar si fueron los hijos del productor. Además, la originaria de Guadalajara, Jalisco, agradeció a los "compadres" de Nicandro que sí la invitaron al homenaje y misa que realizaron en su honor dentro de las instalaciones de San Ángel. "Yo lo único que hice fue amarlo profundamente, darle lo mejor, sé que le di los mejores años de su vida".

