¿Nuevo desaire a los Sussex? Filtran cómo se enteró Harry del cáncer de Kate Middleton

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Si bien, durante la jornada del pasado domingo 24 de marzo, te confirmamos en TRIBUNA que Harry y Meghan Markle habrían extendido una rama de olivo al contactarse en privado con los Príncipes de Gales, la realidad es que todo parece indicar que los galeses tienen a los duques de Sussex como miembros más del público, puesto que recién trascendió un informe brindado por el medio The Times UK que da algunos detalles reveladores.

Como algunos recordarán, el viernes 22 de marzo, la princesa Kate Middleton estremeció al mundo entero al reaparecer frente a cámaras nuevamente con la finalidad de confirmar que, desde el pasado mes de enero, fue diagnosticada con cáncer, lo que de alguna manera explicaría la notable delgadez que ostenta. Esta situación silenció de golpe a los fanáticos de las teorías conspirativas que indicaban que la sucesora de Diana de Gales habría muerto en la plancha de cirugía.

Reacción del Príncipe Harry por el cáncer de Kate Middleton

Créditos: Internet

De manera paralela, muchos se giraron a observar al príncipe Harry y a Meghan Markle, ambos cuñados de Middleton, puesto que se esperaba que tuviesen alguna reacción con respecto a tan dura noticia y, en efecto, ésta no tardó en llegar en forma de un comunicado en el que pedían que se les diera paz y privacidad a los galeses; pero ¿cómo fue que se enteraron en primer lugar de la lamentable noticia?, ¿acaso William los llamó para contarles lo que ocurría en casa?

La realidad es que esto no es The Crown, puesto que según el informe de The Times UK, los Sussex se enteraron de la amarga noticia exactamente de la misma manera que el resto de los mortales, es decir, a través de la televisión: “Se entiende que el diagnóstico de cáncer de Kate no fue compartido de antemano con Harry y Meghan. Varias fuentes confirman que no hubo tales conversaciones y se cree que Harry se enteró del diagnóstico de Kate por televisión, al mismo tiempo que el público”.

Así reaccionó Harry por el cáncer de Kate Middleton

Créditos: Internet

Pese a lo dicho anteriormente, esto no dejó indiferente a los duques, quienes según confirmó Page Six durante la jornada de ayer, se contactaron en privado con Middleton y William justo antes de emitir el mencionado comunicado, aunque se desconoce la naturaleza de la charla y si acaso ambos hijos de Carlos III habrán tenido alguna reconciliación, por lo que habrá que esperar a que más informes salgan a la luz.

Fuentes: Tribuna