Pleito en Telemundo: Manelyk 'calla' a Horacio Villalobos y lo pone en su lugar en 'LCDLF'

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Telemundo se ha desatado un nuevo e intenso pleito, debido a que recientemente la famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Manelyk González, acaba de dejar en claro que no apoyará todo lo que se diga, pues en la reciente gala de La Casa de los Famosos, esta calló al reconocido presentador de TV y actor, Horacio Villalobos, al cual también lo puso en su lugar por tratar de defender lo indefendible.

Como se sabe, en los últimos días dentro del reality show de 24 horas las cosas se han puesto demasiado tensas y han habido separaciones y nuevas alianzas, pues la reconocida deportista y empresaria boricua, Maripily Rivera, decidió dejar de lado sus compañeros de cuarto, 'Team Tierra', tachándolos de lo peor, de ser traicioneros y desleales, por los que estos crearon una breve tregua con los del 'Team Agua', para también eliminar a los nuevos.

Esta situación por supuesto que generó un sin fin de reacciones en el público que se ha volcado en contra de la exintegrante de Guerreros 2020, pues en redes sociales los fans del cuarto y también los que nunca han estado a favor de Maripily han recordado momentos en los que ella ha hablado mal de ellos y ha exhibido las estrategias que ellos han planeado para seguir adelante y no perder a ninguno de sus miembros, además de mentir sobre conversaciones y tratar de poner a los demás en su contra.

Es por ese motivo que en la gala del famoso reality, el reconocido expresentador de Venga la Alegría, sacó a relucir la situación, dejando en claro que los del cuarto, como Ariadna Gutiérrez y Clovis Nienow, estaban traicionando a Maripily en vez de tratar de arreglar las cosas y que no supieron mantener unido a todo el equipo, por lo que todos ellos sí eran unos traidores y no deberían de tener el apoyo del público.

Ante este hecho, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy dejó en claro que la situación no era así, que Maripily estaba queriendo manipular a todos para generar lástima y que se vayan en contra de el resto de sus colegas, destacando que: "Para mi no hubo traición, más bien ya los tenía hasta aquí", causando un gran revuelo entre el público que gritaron en apoyo total, al igual que en redes sociales que expresaron que Villalobos no estaba bien.

Fuente: Tribuna del Yaqui