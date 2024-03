Tras dejar Televisa, polémico actor llora devastado y da trágica noticia en 'MasterChef'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber dejado Televisa por nueva oportunidad laboral en TV Azteca, recientemente el polémico actor y youtuber mexicano, Rey Grupero, abrió su corazón a los millones de los espectadores de MasterChef Celebrity, por lo que terminó por llorar devastado al momento de que dio una trágica noticia con respecto a su infancia, provocando las lágrimas de otros compañeros, como Laura Bozzo.

Como se sabe, el famoso creador de contenido se volvió famosos por sus videos en su canal de YouTube, en los cuales le realizaba bromas a gente en la calle, como estrellarles pasteles en la cara, que poco a poco fueron subiendo de nivel y haciendo que se codeara con famosos, incluso en el 2022 participó en el reality de parejas de la empresa San Ángel, Inseparables, sin embargo, después de esto se cambió al Ajusco.

Y ahora, tras varias participaciones en su famosos matutino, Venga la Alegría, el youtuber este 2024 confirmó que es uno de los participantes del reconocido reality de cocina, MasterChef Celebrity, que se estrenó el pasado 17 de marzo, donde ha seguido demostrando su inusual sentido del humor y también que puede ser un hombre concentrado y muy dedicado cuando se trata de los retos laborales, como sucedió en esta ocasión.

Esto pues el pasado domingo 24 de marzo, Luis Alberto Ordaz Balderas, el verdadero nombre del Rey Grupero, al hacer equipo con la reconocida cantante y actriz de melodramas, Sandra Itzel, lograron crear un platillo delicioso y con un gran sentimiento detrás, por lo que al presentarlo con los jueces, estos los elogiaron y cuestionaron respecto al por qué le recordaban a su madre como habían expresado.

Ante este hecho, Ordaz declaró que cuando era niño él era de una situación económica muy humilde, por lo que a veces no había dinero para la comida y su madre se las ingeniaba para que no se quedaran los pequeños con la panza vacía, aunque a ella no le quedara nada y precisamente esa clase de caldo eran de los típicos que les entregaban, terminando por llorar devastado al recordar esos momentos y reconocer la gran fuerza que tuvo que tener su madre, conmoviendo incluso al jurado.

