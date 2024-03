Tras meses de rumores, Shakira rompe el silencio tras ser cuestionada sobre Lewis Hamilton

Ciudad de México.- Actualmente, Shakira se encuentra en un resurgir en su vida profesional, el cual logró de manera exitosa al volcar todo el dolor que sentía por su inesperada ruptura con el exjugador del Barcelona, Gerard Piqué, quien la engañó con una joven modelo de su empresa, Clara Chía. Este motivo llevó a la colombiana a marcharse de España y reiniciar su vida junto a sus dos hijos en Miami, Estados Unidos.

A lo largo de estos últimos dos años, Shakira ha lanzado diversas canciones en las que habla de su tristeza y enojo, así como de la manera en que ha salido adelante de nuevo. Entre ellas se pueden mencionar Monotonía, Te felicito, Te quedó grande y Bizarrap Session Music #53. Sin embargo, también sacó otras como Acróstico, tema dedicado a sus hijos Sasha y Milan, en el que les promete que siempre estará a su lado.

Shakira habla de su relación con Lewis Hamilton

Créditos: Agencia de México

Derivado de ello, la barranquillera lanzó su nuevo disco "Las mujeres ya no lloran", el cual está compuesto por 16 canciones, en su gran mayoría duetos, basadas en los ritmos urbanos, género en el que la cantante se ha volcado desde hace 15 años. Aunque la fecha de estreno de esta producción ya era conocida por los fans, Shakira optó por hacer una gira de prensa para promocionar su nuevo álbum. La última entrevista que dio fue con la periodista Mara Patricia Castañeda, a quien le contó la catarsis a la que llegó tras componer sus canciones.

“Este álbum está compuesto de 16 canciones y cada una de ellas narra vivencias, emociones, el proceso que he pasado para elaborar mis pérdidas, mis ganancias también, porque no ha sido un proceso lineal estos dos años en los que he estado produciendo este álbum (...) Ha sido un tiempo en el que ha habido picos y valles, subidas y bajadas. Estas canciones han documentado todas esas vivencias, todas esas emociones intensas y de transformar toda esa… la rabia en amor, el dolor en fuerza, en resiliencia, la vulnerabilidad en fortaleza.”