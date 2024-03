Actriz de Televisa revela su batalla contra la bulimia tras éxito de telenovelas

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La reconocida actriz Milia Nader, conocida por su destacada participación en la telenovela Vivir de Amor y otros exitosos melodramas, ha conmocionado al público al abrir su corazón sobre su batalla contra la bulimia y los estándares de belleza impuestos por la industria del entretenimiento.

En una entrevista exclusiva con TVyNovelas, la talentosa artista de 41 años compartió los desafíos que enfrentó en su camino hacia el éxito en Televisa. Nader confesó que desde una edad temprana tuvo que lidiar con la presión social por alcanzar una imagen ideal, marcada por la sombra del sobrepeso. "Desde chiquita fui gordita, por tragona, y siempre quise ser actriz", reveló.

Milia Nader

Esta presión la llevó a considerar medidas extremas, incluida la bulimia, como una opción para cumplir con los estándares de belleza. Sin embargo, gracias a la terapia, el ejercicio y una alimentación saludable, Milia logró superar esta etapa oscura y encontrar el equilibrio en su vida. "Intenté vomitar, fue como una inseguridad que casi me lleva a la bulimia. Así estuve como cinco años. Me ponía a dieta y ni siquiera me quería parar en Televisa…”, recordó.

Hoy en día, Milia Nader se ha convertido en un ejemplo de aceptación personal y amor propio. Aboga por priorizar la salud sobre los estándares de belleza impuestos por la sociedad y alienta a las personas a aceptarse tal como son. "Cuando te empiezas a amar como eres, todo mejora", enfatizó.

La valiente confesión de Milia Nader ha generado un impacto significativo en la industria del entretenimiento y en la sociedad en general. Su historia inspiradora nos recuerda la importancia de luchar contra los estereotipos de belleza y de fomentar la aceptación personal y la autoestima. Con su valentía, Milia Nader ha dado voz a aquellos que luchan contra la presión de cumplir con estándares irreales de belleza, recordándoles que su valía va más allá de su apariencia física.

Fuente: Tribuna