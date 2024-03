Alfredo Adame abandona la 'LCDLF' y hace unas explosivas revelaciones en gala de Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor de melodramas y reconocido presentador de TV, Alfredo Adame, de nueva cuenta ha dado de que hablar, pues tras ser el seleccionado para ser quien abandonara La Casa de los Famosos, este tuvo la oportunidad de hablar ante las cámaras, aprovechando el foco que tuvo para hacer unas explosivas revelaciones en la gala de eliminación de la televisora, causando un gran revuelo en las redes sociales.

Como sucede cada semana en el reality show de Telemundo con sus tres puntos para votar, colocaron en la zona de riesgo a la famosa estrella de realitys, Maripily Rivera, la polémica española, Cristina Porta, el famoso cantante, Lupillo Rivera, la famosa presentadora de espectáculos, La Bronca, denominada como 'La Madona Latina' y Adame, el cual resultó ser el eliminado de la novena semana de forma inesperada, pues había campaña para sacar a la boricua y española.

Primero que nada, Adame declaró que él jamas ofendió ni maltrató a ninguna mujer, y solamente se peleó cin Cristina Porta: "A minutos de mi salida estoy repensando y cuestionándome qué fue lo que hice mal. Yo considero que no hice nada mal, no cometí ningún pecado capital, no ofendí, insulté, denosté, humillé a alguna mujer y, bueno, yo siento que todo esto es la consecuencia de alguien que me sembraron desde el primer día que me estuvo insultando, ofendiendo, molestando".

Ttas esto se lanzó en contra del reconocido cantante de corridos, Lupillo Rivera, afirmando que solo usa al 'Team Tierra': "El menos confiable es Lupillo, es un falso profeta que está utilizando a 4 personas que se dejan manipular que son sus marionetas y sus títeres y a su antojo los está maniobrando y manipulando para hacer según él una estrategia para sacar a la gente. Lo que no saben ellos es que a su falso profeta no le va a temblar la mano para sacarlos en el momento en que él lo necesite".

Finalmente, dio su opinión sobre el drama de Maripily Rivera y su pelea que fracturó a Tierra: "La decisión de Maripily de dejar el cuarto Tierra fue porque simplemente la estaban traicionando y Lupillo ya la traía… Lupillo vio en ella una contendiente muy fuerte que traía mucho poder y lo único que se le ocurrió fue no competir sino a la mala escabechársela. Le armaron ahí una conspiración y la llamaron traidora cuando todos sabemos que ella no los traicionó, fueron ellos".

Fuente: Tribuna del Yaqui