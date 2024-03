Anne Hathaway revela porqué no quiere hacer secuela de 'El diablo viste a la moda'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Este mes de junio marca el 18º aniversario de la icónica película de 2006, El diablo viste a la moda, una obra que dejó una huella indeleble en la cultura popular. Sin embargo, sorprendentemente, Anne Hathaway, quien interpretó a la protagonista Andy Sachs, apenas había vuelto a ver la película en casi dos décadas desde su estreno.

En un reciente video para Vanity Fair, Hathaway se sumergió en el mundo de sus películas antiguas, incluyendo El diablo viste de Prada, después de haber estado en los titulares por la "identidad tóxica en línea" que afectó su carrera.

'El diablo viste a la moda'

Esto sigue a su sincera discusión en el podcast Happy Sad Confused sobre por qué no está interesada en una secuela de la película. Al ver una toma en la que su personaje entra en la oficina de Miranda Priestly (interpretada por Meryl Streep), Hathaway se detuvo, visiblemente conmovida.

"Para que lo entiendan, todos ustedes han visto esta película mucho más recientemente que yo. Han pasado, si no más de una década, tal vez dos décadas desde que vi esta película, así que esto es, como, increíble", compartió Hathaway.

La actriz recordó la experiencia de trabajar con Meryl Streep, destacando su profesionalismo y compromiso con su personaje. "Estuve allí la primera vez que Meryl entró en ese set, y vi la forma en que respetaba el trabajo de nuestro diseñador de producción, pero también lo convertía en algo más parecido a la forma en que veía al personaje", dijo Hathaway, quien admiraba profundamente a Streep.

Hathaway también elogió el trabajo del fabricante de pelucas J. Roy Helland por la peluca que Streep usó en la película, describiéndolo como "el siguiente nivel en su oficio".

Después de ver la escena inicial de Andy en la oficina de Miranda, Hathaway reflexionó sobre su traje en la película, bromeando sobre su apariencia como "belleza de posgrado".

A pesar del éxito de El diablo viste de Prada, Hathaway admitió que nunca anticipó el impacto duradero que la película tendría en la cultura popular. "No me di cuenta de que iba a tener una impresión tan duradera, así que no me di cuenta de que iba a dejar un legado así", confesó Hathaway.

A pesar de los rumores sobre una posible secuela, Hathaway compartió su opinión de que algunas cosas deben ser apreciadas y preservadas como están. Aunque tanto ella como Streep han bromeado sobre una secuela en el pasado, parece que "El diablo viste de Prada" seguirá siendo una joya única en la filmografía de ambos actores.

Fuente: Tribuna