Drama en Televisa: Filtran VIDEO de Nicandro Díaz al llamar "malagradecidos" a sus hijos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa se han dado dramáticas noticias, debido a que recientemente a través de las redes sociales se ha filtrado un video en el que se puede ver al hoy difunto y muy querido productor de melodramas, Nicandro Díaz, en el que expondría que estaría de pleito con sus hijos, pues en este material audiovisual se escucha que llama "malagradecidos" a sus tres herederos.

Hace una semana que lamentablemente se informó del lamentable fallecimiento del productor de melodramas como Gotitas de Amor, señalando que sucedió debido a un accidente de motocicleta, que se produjo en una de las carreteras de Cozumel. Y aunque se ha dicho que todo fue por sus lesiones, los tres descendientes de Díaz han salido a arremeter en contra de la pareja de su padre, la actriz de doblaje, Mariana Robles, pidiendo que se realice una investigación de los hechos.

Por su parte, Mariana respondió a Nicandro Jr., Victoria y Sebastián, que ella nada tuvo que ver, dejando en claro que ella no sabe qué pasó: "Venía abrazándolo, yo soy chiquita y delgada, él es un hombre mucho más grande que yo. El recuerdo que tengo es que yo venía acostada en su espalda para que no me diera el aire. Yo no venía viendo, no tenía visibilidad, no sé qué pasó. La siguiente imagen que tengo es verme parada al lado de la carretera y verlo a él tirado, justo en un como precipicio, acostado y me acuerdo que yo gritaba, había gente alrededor de nosotros y yo decía 'una ambulancia, por favor ayúdenos'".

Nicandro y sus hijos. Internet

Pero ahora, todo parece indicar que los hijos de Nicandro junto a la que fue su esposa por tantos años, Cynthia Butrón, en realidad habrían estado peleados con el productor de melodramas desde hace un tiempo, pues a través de la cuenta de X, antes Twitter de La Portada AI1, se compartió un video en el que aparece este visiblemente molesto y decepcionado tallándose la cara al hablar de las decepciones que a veces son los hijos.

En este material audiovisual, Nicandro expresa profundamente molesto que: "Los hijos a veces son malagradecidos, ¿verdad? No sé si somos, pero bueno, luego hablamos", cortando de manera abrupta este mensaje, el cual aparentemente sería reciente, por el aspecto físico del creador de varios éxitos melodramáticos, tales como Amores Verdaderos y Mi Camino Es Amarte.

Fuente: Tribuna del Yaqui