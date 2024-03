¿Irina Baeva maltrató a hijas de Gabriel Soto? Geraldine Bazán hace fuerte revelación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Geraldine Bazán volvió a aprovechar su estancia en La Casa de los Famosos para hablar acerca de la polémica que enfrentó con su exesposo Gabriel Soto y la novia del actor, Irina Baeva. En esta ocasión, la actriz mexicana confesó cómo se llevan sus hijas con la prometida de su padre y causó mucha controversia, ya que anteriormente ella se había negado a que las menores convivieran con la rusa

En sus declaraciones, la mexicana dio a entender que al inicio de que Gabriel a Irina se volvieran pareja sí hubo unos detalles sobre el trato de la rusa hacia las niñas, pero a la fecha las cosas ya se calmaron y ella prefiere no cuestionar a sus hijas sobre la actitud de la novia de Gabriel. En la sincera conversación con Clovis Nienow, la actriz también confesó que al comienzo, era muy complicado hablar del divorcio con sus hijas, sobre todo por las notas que se publicaban al respecto

Al principio fue bien difícil para ellas, la prensa encima siempre, no respetaban que estuviera con las niñas. Les costó mucho trabajo en ese aspecto y, bueno, también porque obviamente ya están más grandes y entonces se meten a Google y todo está ahí", dijo Bazán.

Crédito: Internet

Ante la duda de Clovis sobre si hasta la fecha sigue recibiendo cuestionamientos del controversial tema, Geraldine respondió: "No exactamente de eso, pero cualquier cosa que suceda conmigo le preguntan a él y con él me preguntan a mí; que tú dices o sea ya. Cualquier cosa que digas puede ser sacada de contexto y entonces la edición y luego no nada más es eso, sino cómo te agarran en el aeropuerto y te preguntan y tú no contestas, como que te quedas callada y simplemente sigues y (los titulares dicen) 'reaccionó, se pone furiosa'".

Posteriormente, la artista de 41 años destacó que su relación con la prensa sí es buena: "Yo agradezco muchísimo siempre obviamente el interés porque también, así como que es mucho más el interés en la vida privada de la gente, pero también cuando tienes algún proyecto que mostrar y demás aunque dicen ‘la presentación de tal sucedió tal tal tal’ puro chisme, pero por lo menos apareces. Hay como un balance y, es lo que te digo, una comunión".

Luego vino el turno de hablar de Irina Baeva, la futura esposa de Soto, y la relación que la rusa mantiene con sus hijas. Aunque no lo confirmó, Bazán dejó entrever que no todo ha sido miel sobre hojuelas. "La verdad es que al principio sí les preguntaba porque estaban más chiquitas un poco cómo las tratan, cómo… Hubo un par de cosas ahí. Ahorita ya están más grandes, ya tampoco me gusta ponerlas en esta disyuntiva de que se sientan presionadas de…".

Finalmente, Geraldine contó que ella prefiere no cuestionar a sus hijas sobre la actitud de la novia de Gabriel: "Yo nada más les dije 'niñas, aquí estoy, ustedes ya están grandes, saben perfectamente cómo se sienten, tienen toda la confianza para venir a decirme a mí o a su papá si alguien las trata mal, si alguien hace una grosería', entonces yo no les voy a estar preguntando porque tampoco quiero ponerlas en el…", mencionó

Fuente: Tribuna