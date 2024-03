Kike Mayagoita rompe el silencio y confiesa si obligó a Brenda Zambrano a abortar a los 18

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso y reconocido presentador, Kike Mayagoita, después de meses de ser señalado, finalmente rompió el silencio sobre su presunto romance con la reconocida actriz y estrella de realitys shows, Brenda Zambrano, respondiendo a sí es verdad que fue él quién obligó a abortar al que sería el hijo de los dos cuando sólo tenía 18 años de edad , causándole un fuerte trauma del que le costó mucho trabajo salir y sanar.

Zambrano formó parte del podcast de Alfredo Cantú, mejor conocido como Un Tal Fredo, en donde confesó que cuando tenía entre 18 y 19 años participó en el reality Mitad y Mitad, Juego de Amor, y se enamoró de un participante, mismo del que quedó embarazada, pero que lamentablemente este la manipuló para que abortara: ""Este tipo me envolvió y me hizo abortar. Me dijo, no estamos preparados para tener un hijo, creo que no es el momento, estamos muy jóvenes, te falta mucho por vivir", y después la abandonó.

Y aunque la exparticipante de Acapulco Shore no dio nombres, un amigo de la joven en el programa de Dulce y Picosito que es conducido por Flor Rubio, aseguró que ese hombre se trataba de Kike, destacando que ella estaba muy enamorada de él y habría hecho todo por él, que estaba seguro que era él pues Brenda le contó toda la historia y sabe quién es el padre y se trata del presentador del matutino del Ajusco.

Ante este, finalmente Mayagoita respondió en entrevista con TV Notas, expresando: "No soy persona de escándalos. Nunca van a encontrar una foto mía encuerado o borracho en ninguna parte. Cuando ingresas a este medio, lamentablemente, comienzan a inventar cosas. Por ejemplo, han dicho que cuando estaba en Multimedios era amante del director. Luego, amante del productor. Comentaron que me casé con Cynthia para guardar las apariencias y hasta han publicado que la he engañado".

Tras esto negó ser quien obligara a la exparticipante de La Casa de los Famosos, agregando que solo tuvieron unas cuantas citas: "El que una persona salga y diga una mentira más, me tiene sin cuidado. Ese tipo de declaraciones que hizo esta chica, se tienen que comprobar. Quien decide odiarte, aunque salgas y demuestres pruebas, te seguirá odiando. Y, como no existen pruebas, mejor les aconsejo que no pierdan el tiempo en inventar cosas que jamás pasaron. Tuvimos varias citas dentro del reality, pero ya pasó. No puedo controlar lo que digan después de ese programa. Yo no voy a caer en ningún chisme. No me interesa generar polémicas de nada".

Finalmente aclaró: "No vale la pena hablar de ese tema, porque todo es un chisme. No puedo salir a hablar cada que me inventen cosas. No tengo tiempo de darle cuerda a lo mismo. Nadie me conoce más que mi familia. Ellos sí saben el hombre que soy. Si en esa entrevista hubieran dicho 'Kike Mayagoitia' fue quien hizo eso, entonces sí me hubiera ido a lo legal. Sin embargo, esa persona fue muy lista y se asesoró bien. No me mencionó nunca".

