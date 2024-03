"Me arrastraba": Shakira se sincera con Jimmy Fallon y hace dura confesión de Gerard Piqué

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa y reconocida cantante colombiana, Shakira, acaba de confirmar lo que muchos sospechaban sobre su relación sentimental, pues durante su entrevista con el cómico presentador estadounidense, Jimmy Fallon, esta se sinceró con el público y al hablar de su tiempo en pareja al lado del polémico exfutbolista español, Gerard Piqué, acaba de hacer una dura confesión, afirmando que él la "arrastraba" hacía abajo.

La famosa intérprete de temas como El Tiempo continúa promocionando su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, por lo que este lunes fue invitada al programa de televisión de Tonight Show con Jimmy Fallon, lugar donde reveló que luego de su separación del exfutbolista del Barcelona, se sintió libre para trabajar en su nuevo proyecto musical, el cual se encuentra causando gran revuelo en todo el mundo.

Ante este hecho, confesó: "Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única forma que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento. Me he sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía. Este álbum ha sido mi catarsis". En este sentido, la intérprete de La Tortura recalcó: "Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuándo llorar".

Y sin mencionar el nombre del padre de sus hijos, Shakira lanzó un contundente mensaje sobre su relación sentimental con el español y el tiempo en que tardó volver a la escena musical con una nueva producción: "Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo. Mi marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre y puedo trabajar de verdad".

Por otra parte, la colombiana dedicó bonitas palabras a sus pequeños Milan y Sasha, quienes participaron en el disco cantando junto a ella el sencillo Acróstico: "Yo escribí el tema para ellos. Ya sabes que ellos muchas veces vienen al estudio conmigo, así que en una de las sesiones escucharon la canción, sabían que era para ellos, y empezaron a cantarla en el micrófono. Me dijeron que la canción era increíble y quisieron estar conmigo en el álbum, así que la grabamos. Después también quisieron salir en el videoclip".

Tras su participación en el afamado programa estadounidense, Shakira también concedió una entrevista para el programa Hoy Día, donde alabó el talento de su primogénito en el terreno musical: "Es que es buen músico, Milan… ambos son músicos, a Milan le encanta la batería, y yo como soy una baterista frustrada, me encanta que toque la batería, yo toco un poco, pero creo que él toca un poco mejor que yo".

Cabe mencionar que la cantante también externó lo complicado que fue escribir las melodías de su nuevo proyecto en medio de su separación sentimental: "Lo escribí cuando estaba en carne viva, estaba superando muchas situaciones personales, distintas y difíciles, pero el haber escrito estas canciones me ayudó a superarlo".

