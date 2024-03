¿Nicandro Díaz engañó a su esposa? Aseguran que nadie conocía a su novia Mariana Robles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas no se ha dejado de hablar acerca de las declaraciones que hizo la novia de Nicandro Díaz, Mariana Robles, sobre la relación que tenían y también sobre los detalles del accidente de moto que provocó su muerte. Desafortunadamente, la versión que compartió la actriz de doblaje no ha sido del agrado de muchos y la están acusando de traicionar al productor ventilando detalles de su vida privada que él jamás reveló.

Y es que Mariana aseguró que ella y Nicandro tenían 3 años siendo pareja, por lo que negó que haya sido su amante, además de que filtró que el productor se llevaba pésimo con la madre de sus hijos y que su separación se dio en los peores términos. Ante este escenario, algunos comunicadores creen que Mariana fue quien filtró el clip de Nicandro contra sus propios hijos, además de señalar que tanto gente de la producción de Nicandro como algunos de sus amigos, aseguran desconocer dicho noviazgo.

Flor Rubio manifestó que la mayoría del público se ha mostrado renuente a creer en la versión de Robles y sobre el video de Nicandro, y mencionó: "En mi opinión, fue la propia Mariana quien les filtra ese video al programa, en mi opinión, no sé si es así... Justamente, coincide con su presencia en el foro y además coincide con la declaración que hace de que alguien le pidió no estar... Además narra que ella nunca tuvo contacto con los hijos en Cozumel, es decir, no hay una relación", puntualizó.

Asimismo, Flor indicó que lo que está haciendo Mariana es incongruente con lo que asegura era Nicandro, pues al productor no le gustaba ventilar su vida privada ante los medios de comunicación. A su vez, Inés Moreno en su canal de YouTube mencionó lo mismo respecto al material, pues como reportera de espectáculos sabe de antemano que Díaz era una persona muy discreta.

La fuente que yo tengo me dice 'es que si Nicandro estuviera vivo, le hubiera dado el infarto de ver el circo que está haciendo esta mujer, porque él era callado'. Se filtran unos audios donde Nicandro está hablando con un amigo y le dice que tiene problemas con sus hijos, como todo padre. Yo creo que fue ella la que filtra estos audios para justificar algo", expresó Inés.

Por otra parte, Rubio enfatizó que tras realizar una investigación con fuentes cercanas a la producción de Nicandro Díaz en Televisa, nadie conocía a su actual pareja. "Me llamó la atención que no conocían a Mariana, no sabían de la relación de Mariana y Nicandro, que Nicandro era tan pero tan discreto que no les hablaba de ella, que no la conocían, no la veían en su entorno privado y amistoso... en una relación de tres años nunca le vimos una foto, nunca les vimos juntos, todas las fotos eran privadas.

La relación no era abierta en su círculo íntimo, no se escondían, pero tampoco lo compartían".

Finalmente, Inés Moreno coincidió con esta versión y destacó: "Sus amigos productores no es que la tuvieran muy en la mira a esta mujer, de hecho, no andaba por la vida presentándoselas como su pareja", Cabe mencionar que luego de que Victoria Díaz, hija de Nicandro, empleara sus redes sociales para solicitar que no creyeran en la versión de Mariana Robles, la también locutora no se ha pronunciado al respecto.

Fuente: Tribuna