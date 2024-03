Pedro Sola ya tendría hartos a los ejecutivos: Pati Chapoy lo despediría de 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el famoso y reconocido presentador de TV, Pedro Sola, no estaría en el mejor momento laboral, pues se dice que ya tendría hartos a los ejecutivos de TV Azteca por sus "actitudes clasistas" y "su amargura", por lo cual ya le habrían pedido a su jefa, la reconocida y polémica periodista de espectáculos, Pati Chapoy, que tome cartas en el asunto o lo despida de Ventaneando.

Como se sabe, en 1996 se realizó la primera emisión del vespertino de la empresa del Ajusco, y además de Chapoy y Daniel Bisogno, Sola fue uno de los conductores que estuvieron en ese momento, por lo que es imposible no pensar en él cuando se habla del programa, sin embargo, todo parece indicar que su tiempo dentro de dicho programa llegará a su final, y el motivo que culminante es por haber llamado "naca" a Mónica Castañeda al aire, cuando ella cantó una melodía de Carín León.

Según una fuente de TV Notas, los altos manos mandaron a hacer una encuesta de audiencia en el que este salió abajo por motivo de sus comentarios que son tachados de clasistas: "Quejas han llegado a los ejecutivos, quienes no están nada contentos “constantemente realizan focus groups y, en el más reciente, salió muy mal Pedro. La gente no lo bajó de amargado y obsoleto. Mucha gente está pidiendo que salga de la emisión".

Se dice que lamentablemente no solo con sus compañeras y las celebridades de las que hablan las destroza, pues también comenzaría a menospreciar a sus jefes: "Hasta con producción ha estado un tanto prepotente. Tiene el ego hasta arriba. Prueba de ello es que, hace unos días, decidió abandonar el foro cuando llegó para entrevista Escorpión Dorado, a quien Pedro odia abiertamente, Pero los ejecutivos se enteraron y le dijeron a Pati que este tipo de desplantes no los van a permitir".

Al parecer esto no les gustó para nada y "le mandaron a hablar y le leyeron la cartilla. Le dijeron que no puede hablarles mal a sus compañeras conductoras, que tiene que ser más amable con todo el personal", al igual que con los invitados, mantenerse profesional y dejar de lado cuestiones personales, incluso afirman que si aún no lo corren es por Chapoy: "Sé que Pati abogó por él. Pero los ejecutivos ya le dijeron a Pedro que una más y se va".

Finalmente, la supuesta fuente declaró que ya no quieren comentarios tan agresivos: "Antes, llamar 'naco' a alguien podía parecer chistoso. Pero hoy ese tipo de comportamiento despectivo y clasista es reprobable. No aceptaron la excusa de Pedro: que él es de otra generación. Está tensa la cosa. Ojalá que Pedro cambie su actitud".

