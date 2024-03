Revelan el 'oscuro' secreto detrás de la reaparición de Daniel Bisogno en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta TV Azteca está siendo el blanco de críticas, pues recientemente en redes sociales han revelado el supuesto oscuro secreto que existe detrás de la tan comentada reaparición del famoso presentador de TV y actor, Daniel Bisogno, en vivo del programa Ventaneando tras casi dos meses fuera del ojo público por sus problemas de salud, culpando a Pati Chapoy de planear todo.

Como se sabe, el pasado 8 de marzo se confirmó que Bisogno había salido del nosocomio tras una mes hospitalizado en terapia intensiva e intubado por una severa infección en los pulmones que lo llevaron a cirugía. Desgraciadamente en menos de un año esta ocasión fue la tercera vez que el presentador de TV Azteca era internado de emergencia en dicha zona, debatiéndose entre la vida y la muerte, enfrentando severas complicaciones.

Afortunadamente, tras varias semanas en su hogar tomando terapia física diariamente, el pasado viernes 22 de marzo este se enlazó en vivo del vespertino del Ajusco, saludando a Pedro Sola y al resto del elenco, dejando en claro que: "Estoy muy bien Pati (Chapoy), la verdad es que hay una gran mejoría, ya estoy aquí en la casa ustedes estuvieron informando puntualmente qué era lo que sucedía conmigo con la única verdad que es la que da 'Ventaneando' público querido", y que el tema del pulmón está controlado.

Pero ahora, en la cuenta de X, antes conocido como Twitter de La Tía Sandra, han expuesto que la realidad es que Daniel no se encontraría así como se exhibió y que solamente hicieron esto para calmar las preocupaciones y callar los rumores que dicen que sigue mal, por lo que aparentemente: "La producción de #Ventaneando llevó estilista para cortarle el pelo y pintarlo de rubio; exceso de maquillaje y luces; cámaras con filtros. Ensayaron 5 veces lo que se iba a decir; el 'enlace' fue grabado", dejando en claro que todo fue editado también.

Finalmente, la página expresó su molestia por querer aparentar cosas que no son y obligar al actor de Lagunilla Mi Barrio a salir de su descanso para hacer esto, señalando que su salud es delicada por todo lo que pasa y sus incurables enfermedades: "Sigue con CIRROSIS avanzada ( no hay cura), varices en el esófago (no hay cura), diabetes (controlada) y recién operado del pulmón. Merece reposo @ChapoyPati".

Fuente: Tribuna del Yaqui