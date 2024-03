Shock en Televisa: Wendy Guevara confiesa que se operaría para una reasignación de género

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, de nueva cuenta logró dejar en completo shock a sus millones de fans y a todo Televisa, pues recientemente en una entrevista con TV Notas, reveló que se sometería a una cirugía para quitarse el aparato reproductor masculino, la cual se el conoce como reasignación de género y si desea tener hijos.

Primeramente, reveló por primera vez que fue la actriz, Alejandra Bogue, su inspiración para aceptar que ella era una mujer y comenzó con pelucas a sus 12 años, destacando que para verse más femenina se auitomedicó: "Usé hormonas a mis 16 años, pero me automediqué. Ahora les digo en las redes que existen doctores que balancean tus hormonas para que no tengas un descontrol. Yo me equivoqué. Me empecé a sentir mal. Lloraba de todo".

Ante este hecho, recordó que varias chicas trans que conoce se quitaron los testículos para ya no producir testosterona, para lograr ese cambio más femenino, destacando que ella no descarta esa idea: "Algunas se han hecho la vaginoplastía y son sumamente normales. Me han contado que sí tienen placer sexual. No sé si me mientan. Necesito probarlo para hablar. Tu cuerpo y tu mente lo resienten. Por eso es importante un acompañamiento psicológico. A ver qué decido. Pero no me cambiaría oficialmente el nombre. Si un día me dicen 'Luis', yo feliz volteo y saludo".

Wendy con Paola y Kimberly. Internet

De igual forma, la exparticipante de La Casa de los Famosos habló sobre tener hijos: "Me gustaría tener hijos. Así que, si me quito los testículos, antes congelaría mis espermas. Aunque, ahorita, lo que me interesa es trabajar mucho porque, si tengo un hijo, no quiero que le falte nada", sobre tener una boda esta se negó y explicó el por qué: "Soy de pueblo y bien pu7a. Me encanta el sexo, hacerlo tres o cuatro veces al día. Ahora me sobran pretendientes. Me como a los que se me antojan. Ya soy un poco más exigente porque la que paga, manda".

Finalmente, señaló que actualmente se encuentra feliz aunque lamenta no aceptar hacer la novela: "Me arrepentí de no estar en El amor no tiene receta, pero tenía muchos compromisos. Coco es espectacular. Nico me habla muy bien de ella. Como quiera, yo me he dado más besos con él, y en la casa lo tengo siempre en calzones", destacando que actualmente está invirtiendo en bienes raíces y sus propios negocios.

Wendy habla de su cambio. Internet

