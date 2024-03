Sum 41 cancela sus conciertos en México: Fans sumidos en la decepción

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Los seguidores mexicanos de Sum 41 recibieron una noticia desalentadora en los últimos días: la banda de rock canadiense ha cancelado sus esperados conciertos en el país, generando una ola de decepción y frustración entre sus fanáticos.

Tanto el Pa'l Norte como el Punk Rock Fest se verán privados de la energía y la música explosiva de Sum 41, debido a un infortunio logístico que ha dejado a la agrupación varada en Asia.

Comunicado de Sum 41

A través de sus redes sociales, Sum 41 emitió un comunicado para explicar la situación a sus seguidores mexicanos. En el mensaje, la banda lamentó profundamente la imposibilidad de presentarse en México debido a que su equipo técnico se encuentra retenido en Asia, lo que les impide llegar a tiempo para los conciertos programados en el país. La banda expresó su desconcierto ante esta situación y agradeció el apoyo de sus fans a lo largo de los años.

La noticia provocó una reacción inmediata entre los fans, quienes expresaron su tristeza, enojo y frustración en las redes sociales. Muchos de los seguidores de Sum 41 habían comprado entradas con la ilusión de disfrutar de la música en vivo de la banda, y ahora se ven privados de esa experiencia debido a circunstancias fuera de su control.

Algunos manifestaron su disgusto por la falta de alternativas propuestas por la banda para resolver la situación, mientras que otros lamentaron la falta de reembolso por parte de los organizadores del evento. "Acabo de comprar mis entradas, y tú eras la única banda buena", "Es la segunda vez que cancelas shows en México, la segunda que tuve entradas y no me reembolsan. Casi parece que realmente no quieres actuar aquí", fueron algunos de los comentarios expresados por los seguidores decepcionados en las redes sociales.

La cancelación de los conciertos de Sum 41 en México ha dejado un vacío en el corazón de sus fans, quienes esperaban con ansias disfrutar de la música en vivo y la energía contagiosa de la banda. Ahora, solo queda la esperanza de que en el futuro cercano, Sum 41 tenga la oportunidad de reivindicarse y ofrecer un espectáculo memorable a sus fieles seguidores mexicanos.

Fuente: Tribuna