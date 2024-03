'The Idea of You': Una comedia romántica para sentirse bien

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El director Michael Showalter, conocido por su trabajo en The Big Sick, presenta su nueva película The Idea of You, una comedia romántica que promete sacar sonrisas y, tal vez, algunas reflexiones sobre el autodescubrimiento.

La trama comienza con un encuentro casual en el festival Coachella, donde Solene (interpretada por la encantadora Anne Hathaway) confunde un tráiler con un baño. Allí conoce a Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), el cantante principal de la banda August Moon. Lo que sigue es el comienzo de un romance inesperado y emocionante entre Solene, una madre divorciada de casi 40 años, y Hayes, un joven músico.

Basada en la novela del mismo nombre de Robinne Lee, la película sigue a Solene y Hayes en su viaje a través de Europa durante la gira de la banda. Mientras enfrentan el escrutinio de la opinión pública y las dudas internas sobre su relación, ambos personajes se ven obligados a confrontar sus propias ideas preconcebidas sobre el amor, la edad y la felicidad.

Anne Hathaway brilla en su papel como Solene, ofreciendo un humor encantador y una profundidad sorprendente al personaje. Su química con Nicholas Galitzine agrega un toque de ternura a la historia, aunque a veces la película parece centrarse más en la dinámica entre madre e hija que en el romance principal.

A pesar de algunos altibajos en la narrativa, The Idea of You es una película que deleitará a los amantes del género romántico. Con su atmósfera ligera y su mensaje sobre el autodescubrimiento, ofrece una experiencia cinematográfica agradable y reconfortante.

La película está programada para su estreno el jueves 2 de mayo en Prime Video, y promete ser el equivalente cinematográfico del algodón de azúcar: dulce, aireado y perfecto para disfrutar en una tarde soleada.

Fuente: Tribuna