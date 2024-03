VIDEO viral de Georgina Rodríguez arrasa en TikTok; rompe récord con 10 segundos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Georgina Rodríguez, conocida por ser la pareja de Cristiano Ronaldo, ha vuelto a conquistar las redes sociales con un video de apenas 10 segundos en su cuenta de TikTok. La modelo y empresaria ha demostrado una vez más su gran influencia en el mundo digital, acumulando millones de seguidores ávidos de seguir sus pasos.

En esta ocasión, Rodríguez sorprendió a sus seguidores con un clip donde porta un elegante vestido blanco y pronuncia la frase "I'm sorry, I don't speak in English very good". Aunque el video es corto, ha causado sensación entre sus fans y se ha convertido en tendencia en las redes sociales.

Con más de 7.6 millones de seguidores en TikTok, Georgina Rodríguez continúa rompiendo récords y consolidándose como una de las personalidades más influyentes en el mundo de las plataformas digitales. Su habilidad para cautivar a la audiencia y su carisma en pantalla la han convertido en un referente para muchos, atrayendo tanto a seguidores como a marcas que buscan asociarse con ella para promocionar sus productos.

Con más de 114.3 millones de reproducciones, el video de Georgina Rodríguez en TikTok sigue siendo imbatible, consolidándola como la reina indiscutible de las plataformas digitales. A pesar de que la tendencia ha sido recreada innumerables veces, la grabación de Rodríguez continúa en el primer lugar, superando por mucho a sus competidores.

Pero el éxito de Rodríguez no se limita solo a TikTok. La modelo y empresaria ha conquistado también el mundo del entretenimiento con el estreno de su serie en Netflix, "Soy Georgina", donde comparte parte de su historia como modelo, emprendedora, madre y pareja. Este nuevo proyecto ha generado gran expectativa entre sus seguidores y ha ampliado aún más su influencia en el mundo digital.

Además, Georgina Rodríguez se ha convertido en la celebridad española con más seguidores en Instagram, acumulando un impresionante total de 58.3 millones de seguidores. Este número la coloca por encima de otros perfiles destacados como el de Rosalía y Ester Expósito, demostrando su inmenso poder de influencia en las redes sociales y su posición como una figura pública de renombre internacional.

Fuente: Tribuna