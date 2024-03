Alessandra Rosaldo confirma su separación de Eugenio Derbez y revela los tristes motivos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante y reconocida actriz, Alessandra Rosaldo, recientemente se sinceró en el podcast que tiene su hijastra, la también actriz mexicana, Aislinn Derbez, para hablar de los sacrificios que ha hecho en su vida y como es que aprendió a darse prioridad, confirmando que se separó del querido comediante y actor, Eugenio Derbez, siendo honesta al momento de revelar los tristes motivos detrás de esta decisión.

Rosaldo recordó los altibajos que ha atravesado durante sus casi dos décadas de romance con el creador de Derbez en Cuando, y durante una charla con Aislinn Derbez en su podcast La Magia del Caos, reveló que tuvo que recurrir a terapia para no separarse de él, pues señaló que tomó la decisión de separarse, destacando que se dio cuenta de muchas cosas y reconoció que debía poner distancia entre ellos para sanar.

La integrante de Sentidos Opuestos expuso que su labor de cantante tuvo un giro radical tras iniciar una relación sentimental con Eugenio Derbez hace casi 18 años, destacando que hizo a un lado su profesión para cumplir el rol de pareja perfecta, desde su propia percepción. Ante este escenario, es que Rosaldo contó que hubo un momento en el que, después de cinco años de noviazgo y vivir junto al actor y a su hija Aislinn, buscó ayuda profesional porque no estaba feliz con cómo estaba su vida en pareja.

Alessandra y Eugenio en su boda. Internet

Ante esto, la intérprete de Dónde Están confesó: "Ir a terapia me llevó a tomar la decisión de separarme de tu papá. Vivíamos juntos, gracias a la terapia me di cuenta de que no podía seguir viviendo bajo el mismo techo con tu papá, como estábamos viviendo". Sin embargo, Alessandra manifestó que le dolió mucho ver cómo Eugenio no hizo nada para retenerla: "Siempre existe esta cosa de 'ojalá no me deje ir', y eso no sucedió, no solamente me dejó ir, sino que le acomodó perfecto porque ahora digamos que el problema se salió de la casa. Seguimos siendo novios, quizá yo debía de haber terminado la relación en ese momento, pero la verdad es que nunca tuve la fuerza".

En este sentido, la también actriz expuso: "Me desdibujé por completo cuando conocí a tu papá, porque creí que era lo que me tocaba hacer en ese momento. Era como un lugar común, abandonarme, la primera vez que hice conciencia de ese patrón, fue cuando conocí a tu papá". La mamá de Aitana Derbez atribuyó su postura a que en ese momento no se sentía merecedora de un hombre que la quitara del rol de proveedora, por lo que dejó de hacer cosas en el terreno profesional por miedo a perderlo.

Por primera vez conocí a un hombre mucho más exitoso que yo y a otro nivel, me enamoré de él como no me había enamorado de nadie. Sentí que me tocaba a mí ser la que sacrificara todo, la que estuviera ahí al cien, sin importar qué. Que me tocaba ser lo que en mi cabeza era ser la esposa ideal, la novia ideal, la mujer ideal, la que estuviera a su lado en todo momento", expresó.

Eugenio con Alessandra y Aitana. Internet

De igual forma añadió: "Me empecé a desdibujar a rechazar cosas de trabajo, si llegaba la oportunidad de una novela, decía ‘no porque la novela es estar seis meses metida en un año, y no yo quiero estar con él, viajar con él’... Dejé de aceptar cosas de trabajo, dejé de cantar. Sin que él me dijera nada, él jamás lo pidió, fue algo que yo decidí".

Por otra parte, la exparticipante de Bailando Por Un Sueño habló del complicado momento que transitó con la llegada de la menopausia, sobre todo porque tuvo que compaginarlo con su debut como madre: "Yo juraba que no quería ser mamá, que yo no iba a ser mamá, ¿por qué no soy una mujer normal?, me caso a los 40, me embarazo a los 42, Aitana nació un mes antes de que cumpliera 43. A los 46 ya estaba yo en la menopausia, o sea, en 5 años viví todo".

Sobre cómo la ayudó el actor de Coda a sobrellevar esta etapa, Alessandra refirió: "Eugenio le habló a mi terapeuta y le dijo: 'creo que necesitamos ayuda, no veo bien a Ale'. Tuve mucho miedo de dejar a una niña de 5 o 6 años sola, porque estaba absolutamente segura que me iba a morir". Finalmente, la artista de 52 años externó que la llegada del climaterio le complicó mucho su existencia, pero agradece haber podido salir avante de esta situación: "La menopausia, como yo la viví, tiene muchísimo que ver con lo descuidada que estaba yo desde mucho antes, es lo peor que me ha pasado en la vida".

Alessandra confiesa por qué se separó. Instagram @lamagiadelcaos

Fuente: Tribuna del Yaqui