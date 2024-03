Brenda Zambrano no se deja intimidar por Guty Carrera y responde a su amenaza de demanda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y estrella de realitys shows, Brenda Zambrano, continúa dejando en claro que ya no se va a callar y que no se dejará intimidar por su expareja, el reconocido deportista y estrella de TV peruano, Guty Carrera, siendo firme al defenderse y asegurar que no miente con sus denuncias de maltrato, respondiendo contundentemente a las recientes amenazas de demanda en su contra.

Como se sabe, la exparticipante de Guerreros 2020 hace un par de meses que en entrevistas decidió alzar la voz y confesar que su relación con Carrera fue muy tormentosa y tóxica, confesando que mientras estaban juntos, él la maltrató emocional y psicológicamente, que no la respeto pues se mandaba mensajes subidos de tonos con otras, que incluso a sus propias amigas y a su hermana que es varios años menor.

Ante este hecho, el exparticipante de La Casa de los Famosos declaró que iba a poner una demanda de difamación en contra de Brenda, además de asegurar que iba a exhibir mensajes en los que desmentía que él hubiera estado enviando coqueteos a las amigas de la celebridad de realitys como ella ha asegurado, a lo que la propia Brenda ha salido a dar la cara y dejar en claro que no tiene miedo.

La joven exintegrante de Acapulco Shore fue contundente al señalar que no tiene miedo de alzar la voz y puede sostener lo que dice, recordando que por su parte, él tiene antecedentes parecidos con una exnovia de Perú: "Que acepte porque le quiere echar la culpa a todos los demás, menos él. La pasé muy mal, yo le eché la mano, por algo ha salido en programas, yo fui la que lo dio a conocer en México porque a Guty no lo conocen ni por Danilo Carrera (su primo), sino por ser el ex de Brenda Zambrano".

Finalmente aceptó que ella tuvo sus momentos de toxicidad, pero lo admite y ha trabajado en ellos: "Yo sí puedo aceptar que estoy loquita, que fui muy tóxica, pero él me quiere echar toda la responsabilidad a mí. Le falta actitud y pantalones", destacando que su ex por el contrario solo dice que él está bien y los demás mal: "Guty siempre tiene el mismo discurso para defenderse, diciendo que todas las mujeres con las que está son las locas. Que tome terapia y reflexione por qué repite los mismos patrones para estar con mujeres así como nosotras, tóxicas".

