¿Defiende a Kalimba? Alessandra Rosaldo esto dice de demanda por abuso contra el cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa cantante y reconocida actriz, Alessandra Rosaldo, se encuentra dando de que hablar, pues en una reciente entrevista para Venga la Alegría acaba de emitir una contundente opinión con respecto a las acusaciones de abuso sexual en contra del famoso cantante y también actor, Kalimba, ¿será acaso que salió en defensa de su colega en los 90's Pop Tour?

Como se sabe el cantante de Frío el pasado 15 de marzo fue acusado de abuso sexual en contra de la reconocida joven cantante, Melissa Galindo, la cual mediante su cuenta de Instagram compartió su testimonio en el que afirmó que este la tocó de forma indebida sin su consentimiento en más de una ocasión estando pasado de copas, además de que poco después aseguró que hay muchas más mujeres que a través de sus redes sociales le han enviado mensajes para decirle que han pasado por lo mismo o algo peor por parte de él.

Y ahora que se dió un avance en el caso y se dijo que este podría ser arrestado una vez más, la esposa de Eugenio Derbez destacó que prefiere mantenerse al margen sobre señalamientos, pero que como colega está apoyándolo: "Lo único que podemos decir, que siempre hemos dicho, que estamos con él, que lo acompañamos. No conozco, no conocemos los detalles de lo que esté sucediendo".

Finalmente la cantante de Sentidos Opuestos recalcó que es una situación muy terrible y ella solo se mantendría en espera de que se haga justicia para quién resulte ser la víctima en el caso: "Por supuesto que es lamentable y triste para todos, esperemos, lo único que podemos, esperemos que pronto se esclarezca, se aclare todo. Solidaridad, no estoy enterado del tema, pero que todo salga bien".

Cabe mencionar que el abogado del intérprete de No Me Quiero Enamorar ha dejado en claro que su cliente esta tranquilo pues: "El escenario que nosotros vemos que es el más factible es que el juez después de escuchar a las partes emita un auto de no vinculación a proceso porque no hay elementos siquiera para empezarlo, insisto, hay 3 declaraciones que se llevaron a cabo de forma presencial ante la autoridad, en este caso la fiscalía, por parte de la supuesta víctima, en donde en diversas ocasiones cambia la narrativa, las circunstancias, incluso cambia el delito por el que se le acusa y después regresa al primero".

Melissa y Alessandra. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui