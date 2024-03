Filtran detalles de la brutal pelea entre Ferka y Laura Bozzo en ‘MasterChef Celebrity’

Ciudad de México.- Hace poco más de tres semanas se estrenó una nueva edición de MasterChef Celebrity, reality show de TV Azteca que se perfila por tener una de sus entregas más exitosas desde el 2022 (hay que recordar que en el 2023 el programa de telerrealidad tuvo una racha complicada al ser la competencia directa de La Casa de los Famosos México, de Televisa). Si bien, los nombres de los artistas invitados son bastante llamativos, acaban de filtrar que hay una fuerte lucha de egos tras bambalinas.

Todo salió a la luz, luego de que el medio TV Notas revelara una entrevista que sostuvo con una fuente anónima del equipo del programa de telerrealidad de talento culinario, quien confirmó que el programa ha tenido diversos traspiés por la actitud de algunos artistas. La primera en ser nombrada fue Itatí Cantoral, quien al ser la más famosa cuenta con un trato preferencial por parte de la producción, lo que ha despertado rencillas entre las demás féminas quienes se sienten menospreciadas.

Itatí Cantoral desata envidias en 'MasterChef Celebrity'

Créditos: Internet

Por otro lado, la fuente reveló que Itatí está teniendo comportamiento de diva, puesto que siempre llega tarde al foro de grabación, lo que ya le ganó varias llamadas de atención por parte de los jefes, pero esto no fue lo más sorpresivo que el informante reveló, puesto que dos famosas habrían estado a nada de llegar a los golpes, por un conflicto que tuvieron en plena filmación de uno de los episodios del reality show. Se trata de Ferka y Laura Bozzo.

La fuente filtró que la peruana tiene una pésima actitud, puesto que suele quejarse de todo, esto habría llevado al límite a Ferka, quien intentó ponerle un alto a la conductora de Laura en América, pero esto solo desató el mal humor de Bozzo, por lo que comenzó a gritar y lanzar improperios, mientras aseguraba que “temía por su vida” y solicitaba que se le implementara seguridad para que la exparticipante de La Casa de los Famosos México no le hiciera daño.

“Todo inició porque Laura se queja de todo. Es la realidad, entonces Ferka, que tampoco se calla nada, le empezó a decir de cosas a Laura y ella se molestó. Todo esto dentro del mismo programa. Al salir del foro, Laura se acercó a Ferka y le empezó a gritar que con ella no se meta, que ella no es nadie para decirle de cosas. Y la otra no se quedó callada y también le gritoneó. Se empezaron a gritonear de todo. No se bajaron de estúpidas y de malas personas. Laura empezó a gritar toda histérica que temía por su vida y que quería seguridad. Fue cuando entramos a separarlas y pedimos prudencia.”