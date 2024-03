Golpe a Televisa: Reconocido actor se confiesa en 'Hoy' y dice por qué rechaza las novelas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y querido actor, Ariel Miramontes, que es mayormente reconocido por su papel de 'Albertano', recientemente brindó una entrevista en exclusiva parta el programa Hoy, en donde fue completo sincero aunque le dio un fuerte golpe a los altos mandos de Televisa, pues finalmente reveló el por qué rechaza hacer novelas en la mencionada empresa pese a tener muchas ofertas laborales.

Como se sabe, Ariel tiene más de dos décadas formando parte de la mencionada empresa San Ángel, en la cual ha destacado en series cómicas, especialmente bajo su emblemático personaje, 'Albertano', como en María de Todos Los Ángeles y Nosotros Los Guapos, además de formar parte de los programas y concursos más exitosos, tales como el juez de oro en Las Estrellas Bailan en Hoy y en su participación como invitado en Me Caigo de Risa.

Pero, en todo este tiempo no se ha visto en un melodrama y el motivo, según Miramontes, no es falta de ofertas, sino por el hecho de que los productores no han logrado convencido por un motivo muy importante para él, que no es el dinero, sino la interpretación, pues: "No me han gustado los personajes que me han propuesto, por eso no lo he hecho, cuando me propongan uno chido, chido cama wey, entonces diré que sí".

Ariel Miramontes en su papel de 'Albertano'. Internet

Tras esto declaró que la gira del Show de Albertano, tuvo que detenerlo de manera momentánea por la alta demanda en trabajo: "Lo tenemos tantitos descansando porque ahorita tenemos muchas ocupaciones", señalando que acaba de terminar las grabaciones de su primera película: "De esa no puedo contar mucho porque las autoridades competentes no me la permiten, pero sí va a estar muy divertida. Fue una experiencia muy divertida y también está padre hacer cosas diferentes".

Finalmente, habla sobre la segunda temporada de su serie de comedia, El Príncipe del Barrio: "En esta ocasión estamos en el rancho de los papá de 'La Jarocha', estamos en un rancho con caballitos, y va a estar bien divertido porque vamos a jugar papeles diferentes porque 'La Jarocha' nos hace inventarle una historia diferente a sus papás para que no se case con 'Melitón'. Toda la temporada va a estar bien padre".

Fuente: Tribuna del Yaqui