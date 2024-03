Jennifer Lopez habla sobre una relación abusiva en su pasado; se trataría de el rapero Diddy

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En los últimos días, el nombre del rapero Sean Diddy Combs ha protagonizado los titulares de los medios de comunicación especializados en la farándula de Estados Unidos. ¿La razón? El famoso cuenta con múltiples acusaciones de abuso sexual, por lo que el pasado martes, 26 de marzo, la policía acudió a allanar su domicilio con la finalidad de recabar información sobre los casos.

Luego de que la noticia saliera a la luz, la gente giró sus miradas hacia Jennifer Lopez, quien fue pareja de Combs entre los años 1999 a 2001. Si bien, la estrella de Cásate conmigo jamás lo dijo abiertamente, es sabido por el público en general que habría vivido un romance complicado con el rapero, hecho que dejó entrever cuando brindó una entrevista para la revista Vibe en el año 2003. En aquel momento, la celebridad mencionó que tuvo un amorío con alguien que no era “fiel”.

“Fue la primera vez que estuve con alguien que no era fiel. Estaba en esta relación donde estaba totalmente llorando, loca y enloqueciendo, realmente tomó toda mi vida en picada.”

Jennifer Lopez habla sobre su relación con Diddy Combs

La siguiente vez que la intérprete de On the Floor volvió a hablar sobre un amorío enfermizo fue en su documental La historia de amor jamás contada, donde hizo mención sobre las relaciones abusivas que tuvo en el pasado. Aunque de igual manera que la anterior, no mencionó el nombre de Diddy, la gente especuló que se trataba de él: “Había personas en mi vida que decían ‘te amo’ y luego no hacían cosas que estuvieran en consonancia con la palabra ‘amor’. Ser arrojado y maltratado de esa manera no es divertido.”

En aquella ocasión, Jennifer Lopez descartó que, en algún momento, alguna de sus exparejas la hayan golpeado, pero sí aseguró que fue maltratada de otras maneras: “Quiero decir, nunca estuve en una relación en la que me golpearon, gracias a Dios, pero definitivamente me maltrataron y un par de cosas más desagradables. Bruto, irrespetuoso”, señaló la ahora esposa de Ben Affleck. Dichas declaraciones derivaron que el nombre de JLo se volviera tendencia incluso en Reddit, donde abrieron hilos al respecto.

Tiempo después, el tabloide británico Daily Mail aseguró que Jenni Lopez se estaría refiriendo a Diddy Combs en el mencionado documental; sin embargo, el medio The Post intentó contactar directamente con el equipo de la protagonista de Una boda explosiva para ver obtener la confirmación de esto, aunque no parecen haber obtenido respuestas concisas. Como se mencionó anteriormente, actualmente, la afamada actriz presume de mantener una excelente relación con su esposo, Ben Affleck.

Fuentes: Tribuna