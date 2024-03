'LCDLF' en shock: Lupillo Rivera declara su amor por ¿Geraldine Bazán?; pero lo rechazan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En TRIBUNA te hemos contado a detalle cómo fue el romance de Lupillo Rivera con Belinda, el cual parece haber dejado una huella profunda en el cantante de Las Tóxicas, al grado en el que se llegó a tatuar su rostro. También te platicamos cómo fue el inicio y el final del amorío entre el famoso y Mayeli Alonso; ambos con un inesperado final que dejó al intérprete de ranchero con el corazón partido.

Como bien sabrás, desde hace un par de meses, Lupillo ingresó como integrante de La Casa de los Famosos (versión de Telemundo). Al principio, muchos temían que tuviera fuertes conflictos con Alfredo Adame; sin embargo, ambas celebridades parecen haber encontrado un equilibrio en su dinámica dentro del programa de telerrealidad. Lo que sí resultó ser toda una sorpresa fue el inesperado enamoramiento del hermano de Jenni Rivera por una integrante de LCDLF.

Muchos esperaban que el famoso se terminara enamorando de Geraldine Bazán, puesto que antes de que ambos entraran al proyecto en Miami, Lupillo se grabó coqueteando con una fotografía de la exesposa de Gabriel Soto. Pero las cosas no resultaron de esta manera, pues el cantante de De qué me presumes terminó por declararse a la modelo Ariadna Gutiérrez, con quien ha tenido una excelente relación dentro de La Casa.

“Me gustas mucho y cada vez me gustas más. A lo mejor me estoy apresurando, a lo mejor me estoy enredando de más y prefiero que me lo digas y ya, llevármela más suave. Yo entiendo de cualquier manera”, dijo Lupillo.

Aunque cualquiera habría creído que se concretaría un nuevo romance en LCDLF, la realidad es que Ariadna optó por tomarse las cosas con la mayor tranquilidad posible, argumentando que las cosas podrían parecer muy diferentes dentro del concurso que fuera de él, por lo que optó por no apresurar las cosas: “Es una situación delicada. Yo sé que afuera no tengo nada, pero tampoco me siento completamente cómoda en hacer algo aquí, por la forma como soy, como me crié, no sería capaz. Afuera todo sería más fácil”, externó la modelo.

Finalmente, Ariadna le aclaró a Lupillo que no podría tener con él un acercamiento físico, a lo que el famoso aseguró que no la buscaba para tener ese tipo de intimidad. Esto dejaría por cerrado el tema o… ¿será que, conforme avancen los días, los sentimientos entre estos dos se vuelvan mucho más intensos? Eso no es posible saberlo, por lo que la mejor opción es ver cómo se desarrollan los eventos en La Casa de los Famosos.

