Ricky Martin confiesa que tiene encuentros con hombres tras su divorcio de Jwan Yosef

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ricky Martin compartió abiertamente detalles sobre su vida amorosa después de su divorcio de Jwan Yosef, con quien tiene la custodia compartida de sus dos hijos menores, Lucía y Renn, de 5 y 4 años respectivamente. Durante una reciente conversación con Andy Cohen para SiriusXM, el cantante puertorriqueño no dudó en hablar sobre su actual situación sentimental.

Cuando Cohen inicialmente le preguntó si estaba saliendo con alguien, Martin respondió que no, pero contrario a otras ocasiones, el intérprete de María rápidamente hizo evidente que había más en la historia. "Bueno, ¿qué son las citas?2 preguntó Ricky. "¿Como más de cuatro veces?... No", añadió. Sin embargo, la estrella latina de la música recalcó que se encuentra soltero, pero eso no quiere decir que esté solo.

Continuó diciendo que disfruta de las "booty call" (llamadas de botín), que son estrictamente para tener intimidad y que no implican compromiso entre las partes. "Sí, quiero decir, vamos… Aquí somos adultos", admitió Martin ante el comentario de Andy con respecto a que esperaba que al menos tuviera una relación de ese tipo.

Como se recordará, el cantante se divorció el verano de 2023 de su marido, el pintor Jwan Yosef, tras 6 años de matrimonio y dos más de noviazgo, y a pesar de que los rumores apuntaban a que habría problemas por la custodia y manutención de sus dos pequeños, todo concluyó en los mejores términos para ambas partes.

Esto no sucedió simplemente. Hemos estado planeando esta situación desde hace mucho tiempo, prepandemia. Cuando el público se enteró ya habíamos pasado por un sólido proceso de duelo. Sabíamos que esto tenía que suceder por nuestro propio bien y el de nuestros hijos. Estamos mejor que nunca y estamos solteros", dijo Martin a Telemundo Puerto Rico en agosto pasado.

