Tras rumores, Majo confirma si se lleva fatal con Ángela Aguilar: “Yo puedo caerle mal”

Ciudad de México.- El mundo de la música es una industria sumamente competitiva, en la que debes buscar la manera de mantenerte siempre vigente y de lanzar el último hit del momento. Esto ha provocado que, en más de una ocasión, nazcan enemistades entre los intérpretes, las cuales suelen surgir más que nada entre los fandoms y, en raras ocasiones, salpican a los propios artistas. Un ejemplo de ello lo encontramos en las primas Ángela y Majo, ambas miembros del clan Aguilar fundado por Antonio Aguilar y su esposa, Flor Silvestre.

Si bien existe una diferencia de edad entre ambas cantantes de casi 10 años, esto no ha impedido que tanto sus respectivas comunidades de fans, como los propios medios de comunicación, especulen sobre la existencia de fuertes rencillas entre las famosas. Los seguidores de Majo tienden a compararla con la cantante de La Troquera, asegurando que la pelirroja tiene mucho más talento y humildad que su prima.

Majo Aguilar confirma que no existe ninguna enemistad entre ella y Ángela Aguilar

Créditos: Internet

En días anteriores, Majo Aguilar decidió poner fin a los rumores a través de las cámaras y micrófonos de Hoy Día, programa de variedad de Telemundo, donde concedió una entrevista. Como era de esperar, fue cuestionada sobre la verdadera naturaleza de su relación con la cantante de Ahí donde me ven. Majo respondió que sus abuelos se encargaron de fundar una familia muy unida, por lo que no querían manchar su legado con competencias absurdas.

La sobrina de Pepe Aguilar también declaró que la carrera musical de ambas no era un pretexto para mantener una mala relación. Al contrario, cree que el regional mexicano es un género tan espectacular que ambas pueden participar en él y obtener sus respectivos logros. Por otro lado, aclaró que ella no participa del “hate” (del cual su prima ha sido víctima en constantes ocasiones), ya que ella suele dejarse llevar por el “amor” y la buena vibra.

“Creo que sí está muy claro que todas cabemos, que tanto ella cabe como yo. Yo puedo caerle mal a alguien, ella le puede caer mal a alguien, pero eso es una cosa y otra cosa es el hate, el mala onda, eso no está padre para nada. Mi lema es puro amor y no me gusta cuando pasan este tipo de cosas”, confirmó la intérprete de 29 años.