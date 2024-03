¿TV Azteca en crisis? Filtran que afamado reality show del Ajusco sería un fracaso en audiencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El año pasado, TV Azteca estuvo en aprietos por el estreno de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, producción de Televisa que arrasó con todos los índices de audiencia en el 2023. La conversación en redes sociales de cada semana de eliminación giraba en torno a Wendy Guevara, Poncho De Nigris, Nicolla Porcella y Sergio Mayer. Aunque parecía que todo mejoraría para este 2024, las cosas no parecen ir del todo bien.

Como es bien sabido, al igual que su competencia, la empresa del Ajusco suele producir varios reality shows para cubrir su parrilla, varios de los cuales cuentan con cierto éxito entre la audiencia mexicana. Sin embargo, según algunas filtraciones, uno de sus programas de telerrealidad con altos niveles de rating parecería estar pasando por su peor momento. ¿Quieres averiguar de cuál se trata? Entonces, no dejes de leer.

TV Azteca ha demostrado que no teme a lanzar una gran variedad de reality shows, que van desde el talento musical y culinario hasta los de supervivencia, siendo este último nicho uno de los preferidos del público. Un ejemplo de ello era Survivor, programa que se había mantenido de manera estable desde su estreno, allá por el año 2020 (sí, en plena pandemia por Covid-19). Sin embargo, esta última temporada no estaría teniendo los números esperados.

Filtran bajos números de audiencia en 'Survivor México'

La información fue filtrada a través de la cuenta de X (red social antes conocida como Twitter) de la Tía Sandra, quien publicó que la nueva edición de Survivor México no sería del agrado del público, hecho que se vio reflejado en sus números de audiencia de los últimos días. El programa pasó de estar por encima del millón de espectadores a solo ser visto por menos de 925 mil personas, lo que marcaría un notable descenso en el interés del público.

Según la información filtrada por la periodista de Internet, la gráfica de Survivor México quedaría de la siguiente manera:

11 de marzo: 1 millón 400 mil espectadores

12 de marzo: 1 millón 300 mil espectadores

13 de marzo: 1 millón 170 mil espectadores

14 de marzo: 1 millón 250 mil espectadores

15 de marzo: 1 millón 20 mil espectadores

18 de marzo: 1 millón 170 mil espectadores

19 de marzo: 1 millón 1170 mil espectadores

20 de marzo: 1 millón 200 mil espectadores

22 de marzo: 924 mil 120 espectadores (siendo este el día más bajo en audiencia)

25 de marzo: 989 mil 600 espectadores

Entonces, ¿este índice de audiencia es lo suficientemente bajo como para que TV Azteca opte por cancelar el programa? La realidad es que no, ya que aún muestra buenos parámetros en cuestión de espectadores, aunque no sean tan altos como los vistos en días anteriores. También es necesario que la televisora realice un estudio para determinar por qué bajó el interés, lo que podría estar sujeto a las fiestas de Pascua, aunque esto último no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial.

